Starbreeze объявила о сокращении инвестиций в Payday 3

Payday 3 определённо не получила ожидаемого запуска из-за технических проблем и недостатка контента. Команда провела последний год с инициативой, которая стремилась исправить игру. Теперь же студия Starbreeze теперь объявила, что на второй год игры она сократит инвестиции в тайтл. Хотя на обновления и DLC будет потрачено меньше денег, команда обещает, что продолжит предоставлять игрокам ценный контент.

Уровень инвестиций в течение первого года Payday 3 на рынке, как через выпущенные DLC, так и через Operation Medic Bag, был высоким. В преддверии второго года мы уверены, что сможем продолжать предоставлять ценный контент нашим игрокам при значительно более низком уровне инвестиций.

В социальных сетях игроки уже не в восторге от новостей. Многие видят в этом отказ студии от игры и беспокоятся о её будущем.

Несмотря на это, студия утверждает, что в течение последнего квартала игра получила улучшение в приёме благодаря выпущенным DLC. Количество игроков также оставалось стабильным, хотя игра покинула Game Pass.

В течение квартала были выпущены как третий, так и четвёртый DLC для Payday 3 — Chapter III: Houston Breakout и Chapter IV: Fear & Greed. В связи с обоими релизами также было выпущено много бесплатного контента для всех игроков, включая новое бесплатное ограбление. Оба DLC получили очень позитивный прием от сообщества, а рейтинг игры в Steam, среди прочего, значительно вырос. MAU (ежемесячное количество активных игроков) игры остаётся стабильным, учитывая, что в сентябре мы покинули Xbox GamePass.