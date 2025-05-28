В Payday 3 вышло большое дополнение Party Powder Heist

Банда PAYDAY возвращается с Party Powder — новым нервирующим ограблением с открытым финалом, которое уже доступно.

Преступная семья Палатуччи перебирается на территорию «Золотого кинжала» и пытается угнать крупную партию наркотиков с помощью коррумпированных полицейских, которые организуют ложный арест. Однако их игра власти вот-вот потерпит крах; Босс триады Шаю нанял банду PAYDAY, чтобы дать этим авантюристам попробовать их собственное лекарство. Действие

Party Powder разворачивается на старом складе в преступном мире Нью-Йорка. Игрокам предлагается на выбор скрытный или агрессивный подход. В основе ограбления лежит стратегия и возможность повторного прохождения, вознаграждающая за тщательное планирование или чистый хаос.

Для игроков, желающих поднять ставки, есть дополнительная возможность: отправиться в лабораторию и приготовить свой собственный продукт. Это смелая стратегия с большими выгодами, но выживет только сильнейший.

Последнее обновление PAYDAY 3 включает в себя как бесплатный, так и платный контент:

Платный DLC – Party Powder

Armor 2.0 — настраиваемая система брони, позволяющая игрокам смешивать и сочетать различные типы брони в зависимости от стиля игры. Независимо от того, предпочитаете ли вы подход PAYDAY 2 или PAYDAY 3, эта система добавляет гибкости и глубины, поддерживая более широкий спектр стилей игры.

Новое бесплатное оружие — любимый судья из PAYDAY 2 возвращается в PAYDAY 3 под новым именем Юстикар.

Улучшенная функция — доставка оружия OVERKILL теперь осуществляется напрямую с помощью дрона.

Twitch Drops – Тематика – Апокалипсис. В комплект входят маска, брелок, две наклейки и рисунок маски.

Также добавили систему доставки оружия с помощью беспилотников вместо вертолетов, улучшили интерфейс игры и исправили множество технических ошибок.

С момента запуска PAYDAY 3 в общей сложности насчитывает 17 ограблений, все из которых происходят в мрачном Нью-Йорке. Сюда входят 8 основных ограблений, 4 дополнительных и 4 ограбления из кампании DLC The Bad Apple, которая стала еще шире благодаря Party Powder.