Разработчики мобильной версии Payday с "тяжелым сердцем" прекращают поддержку игры

На фоне не слишком удачного запуска кооперативного шутера Payday 3, выход мобильной версии игры можно смело назвать катастрофой. Payday: Crime War вышла на устройствах под управлением Android и iOS буквально этим летом, но разработчики уже закрывают проект. На следующей неделе поддержка мобильного шутера будет свернута, а сервера отключены.
Глобальный запуск мобильной Payday состоялся в июне этого года. За четыре месяца шутер не получил никаких существенных изменений или контентных обновлений. Проект мог получить популярность с релизом полноценной Payday 3, чего очевидно не произошло. Авторы игры приняли решение закрыть её уже 10 октября.
С тяжелым сердцем мы объявляем, что прекращаем обслуживание Payday: Crime War 10 октября 2023 года. С этой даты в игру больше нельзя будет играть. Чтобы сделать нашу заключительную неделю как можно более приятной, игрокам будут начислены 100 000 золотых в течение 24 часов, которые они могут использовать по своему усмотрению. Кроме того, криминальный пропуск и сейфы доступны по значительно сниженной стоимости золота.
— написали авторы игры.
Payday: Crime War была создана разработчиками из студии PopReach Incorporated совместно с авторами оригинальной серии из студии Starbreeze.
А она была? Только узнал...
Та же фигня
ех прекрашения поддержки 2 пей дея а уже мобильная:((((
а то что на тилифоне шутан фпс играть это сродни бдсм при разработке не предсказывалось, сами тип не играли никода ? от третьего то лица тяжко играть , вон на тех же приставках фпс шутан дико комично выглядит и даже нектрые от третьего лица как например rdr2 тот же а тут так и ваще без шансов на успех… на тилифон hack nd slash хорошо заходит и игоры типа футбол, и стратегии типа герои 3… но жажда денех и слепой маркетинг делают свое дело xD payday так сказать