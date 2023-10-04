Разработчики мобильной версии Payday с "тяжелым сердцем" прекращают поддержку игры ©

На фоне не слишком удачного запуска кооперативного шутера Payday 3, выход мобильной версии игры можно смело назвать катастрофой. Payday: Crime War вышла на устройствах под управлением Android и iOS буквально этим летом, но разработчики уже закрывают проект. На следующей неделе поддержка мобильного шутера будет свернута, а сервера отключены.

Глобальный запуск мобильной Payday состоялся в июне этого года. За четыре месяца шутер не получил никаких существенных изменений или контентных обновлений. Проект мог получить популярность с релизом полноценной Payday 3, чего очевидно не произошло. Авторы игры приняли решение закрыть её уже 10 октября.

С тяжелым сердцем мы объявляем, что прекращаем обслуживание Payday: Crime War 10 октября 2023 года. С этой даты в игру больше нельзя будет играть. Чтобы сделать нашу заключительную неделю как можно более приятной, игрокам будут начислены 100 000 золотых в течение 24 часов, которые они могут использовать по своему усмотрению. Кроме того, криминальный пропуск и сейфы доступны по значительно сниженной стоимости золота.

— написали авторы игры.

Payday: Crime War была создана разработчиками из студии PopReach Incorporated совместно с авторами оригинальной серии из студии Starbreeze.