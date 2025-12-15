В Peak прошел веселый концерт с рэпером bbno$

Кооперативная игра Peak может и уступила Arc Raiders в номинации «Лучшая многопользовательская игра» на The Game Awards, но внимание к проекту по-прежнему высокое. В честь успешного года разработчики из Aggro Crab решили поблагодарить сообщество необычным способом — временным внутриигровым концертом в духе Fortnite, который доступен лишь ограниченное время и исчезнет уже сегодня.

Событие включает сразу три выступления: рэпера bbno$, певицы и виртуальной ютуберши Ironmouse, а также влогера vanillamace, принимавшего участие в треке bbno$ «bing bong». Чтобы попасть на шоу, игрокам нужно найти горн у точки возрождения на берегу. После этого из океана поднимаются гигантские версии артистов в образах персонажей Peak и начинают концерт.

В студии Aggro Crab подчеркнули, что это не только способ привлечь внимание, но и искренняя благодарность игрокам за поддержку, награды и любовь к «дурацкой игре про друзей». Сообщество отреагировало бурно: соцсети заполнили клипы и скриншоты, а один из тредов на Reddit получил кричащий заголовок «ЧТО BBNO$ ДЕЛАЕТ У МЕНЯ НА ЭКРАНЕ?!».