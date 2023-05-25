Pentiment получила новое обновление, добавляющее русскую локализацию ©

Через свой официальный Twitter компания Obsidian Entertainment из Xbox Game Studios подтвердила, что Pentiment получила новое обновление.

Согласно Obsidian, новое обновление Pentiment принесло несколько исправлений ошибок и улучшений производительности, а также локализации для таких языков, как русский и японский, и новую область, фермы, где вы можете найти новые дома и персонажей.

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