Pentiment 15.11.2022
6.7 25 оценок

Pentiment получила новое обновление, добавляющее русскую локализацию

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monk70
Новости

Через свой официальный Twitter компания Obsidian Entertainment из Xbox Game Studios подтвердила, что Pentiment получила новое обновление.

Согласно Obsidian, новое обновление Pentiment принесло несколько исправлений ошибок и улучшений производительности, а также локализации для таких языков, как русский и японский, и новую область, фермы, где вы можете найти новые дома и персонажей.

Примечания к патчу:

  • Добавлены локализации для русского, японского, корейского и упрощенного китайского языков.
  • Новая область Outer Farms, позволяющая найти больше домов персонажа.
  • Оптимизированы игровые ресурсы, что может привести к увеличению размера загрузки патча.
  • Множество исправлений ошибок и улучшений.
  • Поддержка переопределения строк, позволяющая пользователям изменять текст в игре и создавать моды локализации. Скоро будет руководство. (Только ПК)
Обновления
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Idiot Pilot

наконец-то блин! очень ждал. английский в игре сложноват конечно для комфортной игры

3
6363

О, таки добавили, можно заценить.

1
Korn_Katar

Не прошло, блин, и полгода, как говорится.

0
tvorog8088

Теперь можно и поиграть в гейм пассе.

Сейчас проверил, всё отлично, в игре есть, хотя в описании галки не проставлены, совсем другой компот, теперь в удовольствие можно поиграть.

0