Pentiment получила новое обновление, добавляющее русскую локализацию

Через свой официальный Twitter компания Obsidian Entertainment из Xbox Game Studios подтвердила, что Pentiment получила новое обновление.
Согласно Obsidian, новое обновление Pentiment принесло несколько исправлений ошибок и улучшений производительности, а также локализации для таких языков, как русский и японский, и новую область, фермы, где вы можете найти новые дома и персонажей.
Примечания к патчу:
- Добавлены локализации для русского, японского, корейского и упрощенного китайского языков.
- Новая область Outer Farms, позволяющая найти больше домов персонажа.
- Оптимизированы игровые ресурсы, что может привести к увеличению размера загрузки патча.
- Множество исправлений ошибок и улучшений.
- Поддержка переопределения строк, позволяющая пользователям изменять текст в игре и создавать моды локализации. Скоро будет руководство. (Только ПК)
наконец-то блин! очень ждал. английский в игре сложноват конечно для комфортной игры
О, таки добавили, можно заценить.
Не прошло, блин, и полгода, как говорится.
Теперь можно и поиграть в гейм пассе.
Сейчас проверил, всё отлично, в игре есть, хотя в описании галки не проставлены, совсем другой компот, теперь в удовольствие можно поиграть.