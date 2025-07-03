Дизайнер Perfect Dark отверг утверждения, что геймплейный трейлер был фейковым

После объявления об отмене перезагрузки Perfect Dark журналист Kotaku заявил, что его источники ему сообщали, что показанный в прошлом году геймплейный трейлер был «поддельным», несмотря на то, что видео было описано как «раскрытие игрового процесса» игры.

В ответ бывший дизайнер уровней Perfect Dark Адам Макдональд объяснил, что, хотя в некоторых частях трейлера «были фейки», это была настоящая играбельная демоверсия, и не было намерения «сознательно лгать игрокам о том, какой будет игра» при ее релизе.

Паркур полностью реален, взломы/манипуляции в основном реальны. Бой «настоящий» в том смысле, что кто-то должен был сделать все это в видео, но он был разработан для игры именно таким образом и не будет работать хорошо, если вы будете играть в него как-то по-другому.



Я видел много споров о том, что всё это было фейком, и это меня бесит, поэтому я хотел что-то сказать об этом.

Отмена Perfect Dark также привела к закрытию студии The Initiative, которая работала над игрой в партнёрстве с Crystal Dynamics.