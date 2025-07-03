Дизайнер Perfect Dark отверг утверждения, что геймплейный трейлер был фейковым

После объявления об отмене перезагрузки Perfect Dark журналист Kotaku заявил, что его источники ему сообщали, что показанный в прошлом году геймплейный трейлер был «поддельным», несмотря на то, что видео было описано как «раскрытие игрового процесса» игры.
В ответ бывший дизайнер уровней Perfect Dark Адам Макдональд объяснил, что, хотя в некоторых частях трейлера «были фейки», это была настоящая играбельная демоверсия, и не было намерения «сознательно лгать игрокам о том, какой будет игра» при ее релизе.
Паркур полностью реален, взломы/манипуляции в основном реальны. Бой «настоящий» в том смысле, что кто-то должен был сделать все это в видео, но он был разработан для игры именно таким образом и не будет работать хорошо, если вы будете играть в него как-то по-другому.
Я видел много споров о том, что всё это было фейком, и это меня бесит, поэтому я хотел что-то сказать об этом.
Отмена Perfect Dark также привела к закрытию студии The Initiative, которая работала над игрой в партнёрстве с Crystal Dynamics.
да ладно,никто эту игру и не ждал после трейлера и бабы с челюстью гигачада
Я ждал. Сеттинг интересный + имерсивность.
Много кто ждал, не неси чушь. Если тебе была не интересна, то это не значит, что другим было также
Ну, по крайней мере, она выглядела чутка получше, чем Цырь из Лецбачки 4! Хотя по сути, тут применима аксиома Эскобара! Кстати в Контроле от Ремеди у ГГ тоже огромная челюсть. Я помню, как перед выходом все ее хейтели. А потом схавали! Думаю, здесь было бы так же, немного похейтили бы, а потом схавали! А вот Цыря точно не схавают, слишком уж оно уродливое и слишком ЛецБи!
Ну ладно, на 50% // Андрей Абрамов
То есть обманывали игроков но частично.)))
Как и поляки с Ведьмачкой 4.
До сих пор обидно, что мы потеряли наследника Deus Ex...
тот самый дизайнер уровней