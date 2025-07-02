Официально: перезапуск Perfect Dark отменён, студия The Initiative закрыта

Microsoft отменила две будущие видеоигры, перезапуск Perfect Dark и фэнтезийную Everwild, а также прекращает разработку нескольких неанонсированных проектов.

Эти решения стали результатом масштабного раунда увольнений, в ходе которого было уволено более 9000 сотрудников Microsoft по всему миру. В рамках сокращений Microsoft Gaming закрыла студию The Initiative, которая была разработчиком перезапуска Perfect Dark (игра находилась в разработке почти семь лет), которая стала единственной закрытой студией Microsoft Gaming и Xbox в этом раунде, подтвердила Microsoft. Rare, студия, стоящая за теперь отменённой игрой Everwild, которая находилась в разработке около 10 лет, не закрывается.

В настоящее время у Xbox более 40 проектов в активной разработке, согласно служебной записке, отправленной сотрудникам Microsoft Gaming руководителем Xbox Game Studios Мэттом Бути в среду.

Источник, близкий к ситуации, сообщил Variety, что каждая игра, представленная на презентации Xbox Games Showcase в июне, продолжает работу.

Ниже приведён полный текст служебной записки Бути для персонала, полученный Variety, в которой сообщается об изменениях в Xbox Game Studios.

После записки Фила я хочу рассказать больше об изменениях в бизнес-подразделениях Studios. Мы приняли решение прекратить разработку Perfect Dark и Everwild, а также свернуть несколько необъявленных проектов в нашем портфолио. В рамках этого мы закрываем одну из наших студий, The Initiative. Эти решения, наряду с другими изменениями в наших командах, отражают более широкие усилия по корректировке приоритетов и концентрации ресурсов для настройки наших команд на больший успех в меняющемся ландшафте отрасли. Мы не сделали этот выбор легкомысленно, поскольку каждый проект и команда представляют собой годы усилий, воображения и преданности делу.



Наша общая стратегия портфолио неизменна: создавать игры, которые увлекают наших игроков, продолжать развивать наши крупнейшие франшизы и создавать новые истории, миры и персонажей. У нас более 40 проектов в активной разработке, продолжающийся импульс к выпуску игр этой осенью и сильный список на 2026 год.



Тем, кого это напрямую затронет, мы тесно сотрудничаем с отделом кадров и руководством студии, чтобы оказать поддержку, включая выходное пособие, помощь в переходе на другую работу и, где это возможно, возможности изучить роли в других командах.



Всем в наших студиях: спасибо. Ваша креативность и стойкость продолжают определять, кто мы есть. Я верю в силу наших команд и направление, в котором мы движемся на пути вперёд.