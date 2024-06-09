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Perfect Dark TBA
Экшен
6.6 53 оценки

На Xbox Games Showcase неожиданно показали геймплей Perfect Dark

Gutsz
Новости

Научно-фантастический экшен от первого лица Perfect Dark уже давно находится в стадии активной разработки. Проекту пришлось пройти через непростой этап, включавший смену команды и множество других творческих перестановок, но сегодня мы наконец можем узнать, как будет выглядеть перезагрузка знаменитой франшизы. В рамках Xbox Games Showcase 2024 авторы представили новый трейлер Perfect Dark, изобилующий крутыми геймплейными кадрами.

Ролик показывает начало новой миссии секретного агента Джоанны Дарк, которой предстоит расправиться с врагами с помощью обширного ассортимента футуристического оружия. Новая Perfect Dark черпает вдохновение из первых игр, создавая для игроков новую вселенную и игровые возможности.

Как для прежних фанатов, так и для новых игроков игра предлагает свежий взгляд на опыт секретного агента и является отличной возможностью погрузиться в новый мир и персонажей. Хотя фанаты найдут моменты, перекликающиеся с историей и воспоминаниями об оригинальных играх, предварительные знания не обязательны для нового опыта.

Perfect Dark будет однопользовательской игрой с набором миссий, но с возможностью выбора способа их выполнения. С трейлера становится ясно, что паркур и гаджеты играют огромную роль — мы видим, как новые паркур-способности используются повсюду, как для передвижения, так и для боя. По словам разработчиков, основное внимание уделялось созданию интуитивно понятной системы передвижения, которая позволит игрокам находить интересные способы решения поставленных задач. Добавьте к этому боевую систему, позволяющую использовать как ближний бой, так и оружие, стелс-механику и свободное использование гаджетов, и Perfect Dark станет игрой, которая ставит перед игроками цель, но позволяет им самим решить, как её достичь.

У Perfect Dark пока нет даты релиза, но игра создаётся для ПК и консолей Xbox.

27
14
Perfect Dark
TBA
Комментарии: 14
Ваш комментарий
ZackSnyder

просто деус экс 3....эксаз. выглядит клево.

9
UralGames83Ru

Выглядит интригующе!)

6
Agent Qracle

Сам охерел от неожиданности)

З. Ы. От сексапильной красотки Джоанны не осталось и следа, увы

5
hamshut

Деваху сделали страхолюдиной, как и ожидалось)

4
mambro

На обложке напоминает Джесси из Control

0
Taicho

Ох, выглядит как Mirror's Edge 3

3
Kenn1y

Выглядит неплохо, но хотелось бы ремейк версии Perfect Dark Zero.

0
Predator556

Выгляди конечно очень круто, но что-то мне подсказывает что будет немного проще. Но Трейлер просто ОГОНЬ

0
nikolai999

выглядит круто

0
Лидер_Мур

кайф жду

0
0FILIN0

Почему я вынужден играть только за женщину? Почему нет возможности выбрать пол персонажа?,нет я не буду играть не за человека

0
Sinmax

это больше мультик, чем реальный геймплей, но даже так выглядит многообещающе. особенно на фоне загнувшейся серии deus ex

0
Сплинтер Нэйтан 2

Я уже по виду Джоанны на обложке ролика уверен что начнут кричать про Повисточку

-1
Paul Phoenix 93

опять в режиме от 1-го лица....

-3