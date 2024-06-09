На Xbox Games Showcase неожиданно показали геймплей Perfect Dark

Научно-фантастический экшен от первого лица Perfect Dark уже давно находится в стадии активной разработки. Проекту пришлось пройти через непростой этап, включавший смену команды и множество других творческих перестановок, но сегодня мы наконец можем узнать, как будет выглядеть перезагрузка знаменитой франшизы. В рамках Xbox Games Showcase 2024 авторы представили новый трейлер Perfect Dark, изобилующий крутыми геймплейными кадрами.

Ролик показывает начало новой миссии секретного агента Джоанны Дарк, которой предстоит расправиться с врагами с помощью обширного ассортимента футуристического оружия. Новая Perfect Dark черпает вдохновение из первых игр, создавая для игроков новую вселенную и игровые возможности.

Как для прежних фанатов, так и для новых игроков игра предлагает свежий взгляд на опыт секретного агента и является отличной возможностью погрузиться в новый мир и персонажей. Хотя фанаты найдут моменты, перекликающиеся с историей и воспоминаниями об оригинальных играх, предварительные знания не обязательны для нового опыта.

Perfect Dark будет однопользовательской игрой с набором миссий, но с возможностью выбора способа их выполнения. С трейлера становится ясно, что паркур и гаджеты играют огромную роль — мы видим, как новые паркур-способности используются повсюду, как для передвижения, так и для боя. По словам разработчиков, основное внимание уделялось созданию интуитивно понятной системы передвижения, которая позволит игрокам находить интересные способы решения поставленных задач. Добавьте к этому боевую систему, позволяющую использовать как ближний бой, так и оружие, стелс-механику и свободное использование гаджетов, и Perfect Dark станет игрой, которая ставит перед игроками цель, но позволяет им самим решить, как её достичь.

У Perfect Dark пока нет даты релиза, но игра создаётся для ПК и консолей Xbox.