По слухам, перезапуск Perfect Dark от The Initiative отменен

На фоне недавней волны массовых увольнений в Microsoft было сообщено, что Everwild от Rare была отменена. В сообщениях отмечалось, что ещё больше проектов были отменены, поскольку американские студии узнали больше об увольнениях. Согласно Windows Central, вы потенциально можете добавить Perfect Dark от The Initiative в этот список.
В настоящее время сайт «изучает сообщения» из своих источников, поэтому придётся подождать более подробной информации. Однако, как и у Everwild, у Perfect Dark были свои проблемы с разработкой. Вскоре после анонса её директор по дизайну покинул The Initiative. Студия объединилась с Crystal Dynamics в 2021 году, и сообщалось о проблемах со структурой студии, что привело к массовой волне уходов.
В другом отчёте говорилось, что разработка по сути была возобновлена с нуля на Unreal Engine 5 в 2022 году и что, несмотря на предполагаемый эпизодический формат по состоянию на 2023 год, до запуска ещё несколько лет. Microsoft наконец-то представила игровой процесс на своей Xbox Games Showcase в 2024 году, а недавний список вакансий указал на возможный запуск на Nintendo Switch 2 и PS5.
Потенциально последний иммерсив-сим в индустрии теперь ликвидирован...
Ну и хорошо, по всем трейлерам было видно что делают какой-то треш и по итогу нормального ничего склепать не смогли
Да за шо... А так хотелось поиграть в деус екс + мирорс едж
Защищать честь платформы остались только аргентинские стервятники и охотники за геймпассом на 1 месяц. Слив всех эксклюзивов на вражеские консоли закономерно привел к закрытию студий и отмене проектов, абсолютно предсказуемый результат.
Ну вот опять.
Блин, обидно если честно. Демонстрация игры мне очень понравилась
Надо было её квадратную челюсть отменить, а так трейлер норм был
Самый ожидаемый последователь деус экс...боль.
та епт твою меть
уже не слух