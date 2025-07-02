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Perfect Dark игра отменена
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Научная фантастика
6.8 76 оценок

По слухам, перезапуск Perfect Dark от The Initiative отменен

monk70 monk70

На фоне недавней волны массовых увольнений в Microsoft было сообщено, что Everwild от Rare была отменена. В сообщениях отмечалось, что ещё больше проектов были отменены, поскольку американские студии узнали больше об увольнениях. Согласно Windows Central, вы потенциально можете добавить Perfect Dark от The Initiative в этот список.

В настоящее время сайт «изучает сообщения» из своих источников, поэтому придётся подождать более подробной информации. Однако, как и у Everwild, у Perfect Dark были свои проблемы с разработкой. Вскоре после анонса её директор по дизайну покинул The Initiative. Студия объединилась с Crystal Dynamics в 2021 году, и сообщалось о проблемах со структурой студии, что привело к массовой волне уходов.

В другом отчёте говорилось, что разработка по сути была возобновлена ​​с нуля на Unreal Engine 5 в 2022 году и что, несмотря на предполагаемый эпизодический формат по состоянию на 2023 год, до запуска ещё несколько лет. Microsoft наконец-то представила игровой процесс на своей Xbox Games Showcase в 2024 году, а недавний список вакансий указал на возможный запуск на Nintendo Switch 2 и PS5.

27
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Tommy.

Потенциально последний иммерсив-сим в индустрии теперь ликвидирован...

12
agula98

Ну и хорошо, по всем трейлерам было видно что делают какой-то треш и по итогу нормального ничего склепать не смогли

12
Fad454

Да за шо... А так хотелось поиграть в деус екс + мирорс едж

5
Gridon

Защищать честь платформы остались только аргентинские стервятники и охотники за геймпассом на 1 месяц. Слив всех эксклюзивов на вражеские консоли закономерно привел к закрытию студий и отмене проектов, абсолютно предсказуемый результат.

5
sa1958

Ну вот опять.

1
Predator556

Блин, обидно если честно. Демонстрация игры мне очень понравилась

1
BatMAXimusDM

Надо было её квадратную челюсть отменить, а так трейлер норм был

1
ZackSnyder

Самый ожидаемый последователь деус экс...боль.

1
shit again

та епт твою меть

WerGC

уже не слух

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