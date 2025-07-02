По слухам, перезапуск Perfect Dark от The Initiative отменен

На фоне недавней волны массовых увольнений в Microsoft было сообщено, что Everwild от Rare была отменена. В сообщениях отмечалось, что ещё больше проектов были отменены, поскольку американские студии узнали больше об увольнениях. Согласно Windows Central, вы потенциально можете добавить Perfect Dark от The Initiative в этот список.

В настоящее время сайт «изучает сообщения» из своих источников, поэтому придётся подождать более подробной информации. Однако, как и у Everwild, у Perfect Dark были свои проблемы с разработкой. Вскоре после анонса её директор по дизайну покинул The Initiative. Студия объединилась с Crystal Dynamics в 2021 году, и сообщалось о проблемах со структурой студии, что привело к массовой волне уходов.

В другом отчёте говорилось, что разработка по сути была возобновлена ​​с нуля на Unreal Engine 5 в 2022 году и что, несмотря на предполагаемый эпизодический формат по состоянию на 2023 год, до запуска ещё несколько лет. Microsoft наконец-то представила игровой процесс на своей Xbox Games Showcase в 2024 году, а недавний список вакансий указал на возможный запуск на Nintendo Switch 2 и PS5.