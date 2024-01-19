Авторы Persona 3 Reload представили новый ключевой арт

В преддверии выхода Persona 3 Reload, который состоится примерно через две недели, компания Atlus опубликовала новый ключевой арт к игре. На нем изображены SEES и Strega, а также четкое разделение между Темным Часом и обычной повседневной жизнью, за которую борется центральный актерский состав.

Persona 3 Reload - это ремейк, цель которого - передать и расширить впечатления от оригинальной Persona 3, улучшив геймплей, сюжет и персонажей. Главный герой попадает в старшую школу Геккоукан, где быстро знакомится с Темным Часом и Тартаром. Затем он присоединяется к группе S.E.E.S, которая стремится покончить со сверхъестественными загадками с помощью своих способностей Persona.

В этой части зародились многие системы, встречающиеся в современных основных частях Persona, такие как социальные связи и календарь. Изначально здесь использовался тот же общий геймплейный цикл, состоящий из социальных мероприятий днем и сражений с Тенью ночью. Игроки смогут объединять Персоны для главного героя, ведь только он способен использовать несколько.

Persona 3 Reload выйдет 2 февраля 2024 года для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Windows и Steam.