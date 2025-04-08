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Persona 3: Reloaded 13.07.2006
Ролевая
8.4 273 оценки

Демоверсия Persona 3 Reload стала доступна на всех платформах

butcher69 butcher69

Atlus выпустила демонстрационную версию Persona 3 Reload, и она уже доступна для загрузки на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, а также на ПК через Steam и Microsoft Store. Это отличная возможность для тех, кто ещё не знаком с ремейком культовой JRPG, испытать её в деле.

Демо позволяет пройти начальные главы игры, включая знакомство с персонажами, первую эмоциональную сюжетную развязку и напряжённую битву с первым боссом — массивной Тенью. Игроков ждёт погружение в атмосферу «Тёмного часа», а также исследование мрачной башни Тартар, где каждый этаж создаётся заново при каждом заходе.

Важная особенность: все сохранения из демоверсии переносятся в полную игру, так что можно начать своё приключение уже сейчас и продолжить его после покупки. При этом стоит быть внимательным: если вы уже играете в полную версию, не перезаписывайте старые сохранения, так как слот общий.

Также в демо доступны фирменные механики серии:

  • Тактические пошаговые сражения;
  • Создание и слияние Персон;
  • Социальные взаимодействия и развитие связей с другими персонажами;
  • Усовершенствованная визуальная составляющая и переработанный интерфейс.

Persona 3 Reload — это не просто ремейк, а переосмысление классики с современными технологиями и новым подходом к дизайну. Игра уже доступна в Xbox Game Pass, а для тех, кто хочет попробовать — демо бесплатно ждёт в цифровых магазинах.

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Persona 3: Reloaded
13.07.2006
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Нейтан Дрейк

Пираты, которые хотят получить полную игру на ПК через демку.

2
McAlistair

Молимся, что денувы нету в ней.

0
hpi McAlistair

Там новая защита под названием захватывающий геймплей на 300 часов.

0
Baka Mitai

это будет хорошо, на самом деле, если ломанут. игру через демку. А то что-то расширенный пропуск с эпилогом за Айгис жирно стоит. Ладно ещё повезло таким как я, кто в своё время по геймпасс алтимейт через майк стор получил бесплатно этот пропуск и взял саму игру за условные 2к деревянных. А тут надо условные 3к за игру заплатить и столько же за дополнение (если речь про стим)

0
Нейтан Дрейк Baka Mitai

Я за 1,10 рублей взял геймпасс, а ДЛС бесплатно активировал.

0