Демоверсия Persona 3 Reload стала доступна на всех платформах

Atlus выпустила демонстрационную версию Persona 3 Reload, и она уже доступна для загрузки на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, а также на ПК через Steam и Microsoft Store. Это отличная возможность для тех, кто ещё не знаком с ремейком культовой JRPG, испытать её в деле.

Демо позволяет пройти начальные главы игры, включая знакомство с персонажами, первую эмоциональную сюжетную развязку и напряжённую битву с первым боссом — массивной Тенью. Игроков ждёт погружение в атмосферу «Тёмного часа», а также исследование мрачной башни Тартар, где каждый этаж создаётся заново при каждом заходе.

Важная особенность: все сохранения из демоверсии переносятся в полную игру, так что можно начать своё приключение уже сейчас и продолжить его после покупки. При этом стоит быть внимательным: если вы уже играете в полную версию, не перезаписывайте старые сохранения, так как слот общий.

Также в демо доступны фирменные механики серии:

Тактические пошаговые сражения;

Создание и слияние Персон;

Социальные взаимодействия и развитие связей с другими персонажами;

Усовершенствованная визуальная составляющая и переработанный интерфейс.

Persona 3 Reload — это не просто ремейк, а переосмысление классики с современными технологиями и новым подходом к дизайну. Игра уже доступна в Xbox Game Pass, а для тех, кто хочет попробовать — демо бесплатно ждёт в цифровых магазинах.