Игроки раскритиковали региональные цены Persona 3 Reload

После релиза ремейка Persona 3 на Reddit, DTF и в Steam появилось множество недовольных отзывов о его высокой стоимости. Причиной недовольства стало то, что переиздание JRPG оказалось одной из самых дорогих игр компании SEGA. Так, в Канаде её стоимость составляет 93,5 канадских доллара (около 6300 рублей), в Новой Зеландии — 120 новозеландских долларов (около 6600 рублей), а в Казахстане — 35 000 тенге (около 7000 рублей) за стандартное издание.
Persona 3 Reload и Like a Dragon: Infinite Wealth стали первыми играми SEGA, чья стоимость составляет 70 долларов в США. До этого компания продавала свои AAA-тайтлы за 60 долларов. При этом в SEGA установили сниженные региональные цены лишь в некоторых странах, с чем и связано основное недовольство.
«90 канадских долларов. Да ну нафиг.»
«70 долларов, и это только за базовую игру без DLC, которые потом, вероятно, начнут продавать подороже в качестве дополнений.»
«Игры для Steam обычно дороже, чем диски для консолей? А то я только недавно влился в ПК-гейминг вместе со своей женой, а коллеги сказали, мне, что игры в Steam дешевле, чем диски в магазинах.»
«Ну очень высокая цена для ремейка. Пожалуй, просто сыграю в оригинал.»
«70 долларов за инди-игру? Они забыли, откуда взялась Persona? Не верю, что они просят за неё 70 долларов. В игре ни открытого мира, ни чего другого, только бои с видом сбоку и сюжет уровня B.»
«Уж извините, но я не собираюсь платить 70 долларов за это... Assassin's Creed Mirage стоит 40 долларов, а предлагает гораздо больше, чем Persona 3 Reload.»
Если миллионы людей продолжат покупать игры по таким повышенным ценам, то через пять лет любая простая игра будет продаваться по 100 долларов за стандартное издание.
Если судить по ценам, то Япония-самая бедная страна. А Казахстан обогнал даже бритов по экономике XD
Ну по геймпассу бесплатно, каждому свое. Я лично буду сегодня уже играть, после привкуса тухлеца от Гран Блю, это прям свежий вкусный стейк.
Ничего, есть благо обход дерьмуво)) Поиграю в тайтл по цене обеда в маке, а то и дешевле можно найти)