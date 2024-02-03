Игроки раскритиковали региональные цены Persona 3 Reload

После релиза ремейка Persona 3 на Reddit, DTF и в Steam появилось множество недовольных отзывов о его высокой стоимости. Причиной недовольства стало то, что переиздание JRPG оказалось одной из самых дорогих игр компании SEGA. Так, в Канаде её стоимость составляет 93,5 канадских доллара (около 6300 рублей), в Новой Зеландии — 120 новозеландских долларов (около 6600 рублей), а в Казахстане — 35 000 тенге (около 7000 рублей) за стандартное издание.

Persona 3 Reload и Like a Dragon: Infinite Wealth стали первыми играми SEGA, чья стоимость составляет 70 долларов в США. До этого компания продавала свои AAA-тайтлы за 60 долларов. При этом в SEGA установили сниженные региональные цены лишь в некоторых странах, с чем и связано основное недовольство.

«90 канадских долларов. Да ну нафиг.»

«70 долларов, и это только за базовую игру без DLC, которые потом, вероятно, начнут продавать подороже в качестве дополнений.»

«Игры для Steam обычно дороже, чем диски для консолей? А то я только недавно влился в ПК-гейминг вместе со своей женой, а коллеги сказали, мне, что игры в Steam дешевле, чем диски в магазинах.»

«Ну очень высокая цена для ремейка. Пожалуй, просто сыграю в оригинал.»

«70 долларов за инди-игру? Они забыли, откуда взялась Persona? Не верю, что они просят за неё 70 долларов. В игре ни открытого мира, ни чего другого, только бои с видом сбоку и сюжет уровня B.»

«Уж извините, но я не собираюсь платить 70 долларов за это... Assassin's Creed Mirage стоит 40 долларов, а предлагает гораздо больше, чем Persona 3 Reload.»

Если миллионы людей продолжат покупать игры по таким повышенным ценам, то через пять лет любая простая игра будет продаваться по 100 долларов за стандартное издание.