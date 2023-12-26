Новый трейлер Persona 3 Reload демонстрирует жизнь в школе и за ее пределами

Компания Atlus выпустила новый трейлер грядущей JRPG Persona 3 Reload, посвященный школьной жизни.

Ролик не только демонстрирует, чем можно заниматься в школе, включая уроки, тесты и кружки, но и не ограничивается этим. Мы получаем возможность насладиться временем, которое герой может проводить после уроков и в общежитии, а также занятиями, которые можно выполнять в выходные дни.

Хотя это и выходит за рамки самого строгого определения "школьной жизни", очевидно, что темп жизни героя во многом определяется школой. Это и времяпрепровождение с друзьями, и работа на полставки, и поездки на каникулы, и, конечно же, укрепление всех этих важных социальных связей.

Persona 3 Reload выйдет для PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и PC 2 февраля 2024 года. Кроме того, игра будет доступна в первый день на Xbox Game Pass для тех, у кого есть подписка.

Если вы не знакомы с Persona 3 Reload, то это ремейк Persona 3, которая изначально вышла в 2006 году в Японии на PS2, а американский и европейский релизы последовали соответственно в 2007 и 2008 годах.

Кроме того, она была расширена за счет Persona 3 FES и Persona 3 Portable для PSP. В последнее время портативная версия была ремастирована и переиздана на современных платформах.