Persona 3 Reload стала самой быстропродаваемой игрой Atlus

Сегодня студия Atlus сообщила о том, что Persona 3 Reload стала самой быстропродаваемой игрой за всю 37-летнюю историю студии - игра уже продалась тиражом в один миллион копий за неделю с момента релиза игры. В это число входят как цифровые, так и физические копии игры. Разработчики поблагодарили игроков за поддержку.

Persona 3 Reload является ремейком оригинальной Persona 3, который должен расширить впечатления от игры, улучшив геймплей, сюжет и персонажей. Главный герой попадает в старшую школу Геккоукан, где он присоединяется к группе S.E.E.S, которая стремится покончить со сверхъестественными загадками с помощью своих способностей Persona.

Ремейк получил высокие оценки критиков: средняя оценка на Metacritic составляет 88 баллов, на OpenCritic - 89 баллов. Persona 3 Reload доступна для PC (Steam и Microsoft Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.