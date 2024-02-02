Persona 3 Reload стала самой успешной игрой Atlus в Steam

Сегодня состоялся релиз японской ролевой игры Persona 3 Reload, и ремейк пользуется большой популярностью — всего за пару часов игра стала самым успешным проектом Atlus в Steam. Она смогла привлечь 42 112 человек, опередив Persona 5 Royal, и при этом она доступна через подписку Game Pass. Для русскоговорящих пользователей приятной новостью станет то, что игра получила отличный текстовый перевод на русский язык.

Отзывов пока не так много, всего 325, но 98% из них положительные, что Steam оценивает как "очень положительный" прием.

Persona 3 Reload - это переосмысленная версия, направленная на передачу и расширение впечатлений от оригинальной Persona 3, с улучшениями в геймплейе, сюжете и характерах. Протагонист поступает в старшую школу "Геккоукан", где быстро сталкивается с Темным Часом и Тартаросом. Затем он присоединяется к SEES, группе, стремящейся разгадать сверхъестественные тайны с использованием способностей Persona.

В этой версии внедрены множество систем, которые встречаются в современных основных частях Persona, такие как социальные связи и календарь. Она сохраняет тот же общий геймплейный цикл: социальные мероприятия днем и борьба с тенью ночью. Игроки могут объединять Персоны для главного героя, так как только он способен использовать несколько.

Persona 3 Reload представляет собой четвертую версию Persona 3. Оригинальная версия вышла для PlayStation 2, затем FES, включающая улучшения геймплейных элементов и дополнительный эпилог Answer. После этого появилась Portable на PSP, где эпилог Answer был исключен, но добавлена возможность выбора женского персонажа-протагониста.

Persona 3 Reload доступна для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Windows и Steam.