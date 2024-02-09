Persona 3 Reload возглавила японский чарт продаж за прошлую неделю

Прошлая неделя стала еще одной большой неделей для крупных новых релизов. В частности, поклонники японских ролевых игр были вознаграждены двумя хитами - Persona 3 Reload и Granblue Fantasy: Relink - обе игры уверенно стартовали в Японии, согласно еженедельным данным о физических продажах, опубликованным Famitsu.

Persona 3 Reload стала самой продаваемой игрой недели, реализовав в общей сложности более 116 000 копий на PS5 и PS4, причем версия для PS5 возглавила чарт (продано более 76 000 копий), а версия для PS4 заняла третье место (продано более 40 000 копий).

Продажи игры меньше, чем Persona 5 Royal и Persona 5 Strikers после их релиза в Японии. Тем не менее, недавно Atlus объявила, что Persona 3 Reload продалась по всему миру за первую неделю, превысив миллион копий, что стало самым крупным релизом разработчика на сегодняшний день.

Недавно вышедшая ролевая игра Granblue Fantasy: Relink заняла второе место по продажам за неделю. Она разошлась тиражом более 48 000 копий на PS5 (2 место в чарте) и более 22 000 копий на PS4 (5 место), в общей сложности продано более 70 000 копий. Это меньше, чем у 2.5D-файтинга Granblue Fantasy Versus: Rising после его выхода в декабре (более 86 000 копий), но, опять же, мы знаем, что игра хорошо продается по всему миру, так что у игры все хорошо .

Like a Dragon: Infinite Wealth, дебютировавшая в чартах на прошлой неделе, опустилась на седьмую и восьмую позиции, а ее версии для PS5 и PS4 продались в количестве более 16 000 и более 15 000 копий соответственно.

Что касается аппаратного обеспечения, то Nintendo Switch снова стала лидером недели, продав за неделю более 41 000 устройств, а PS5 следует за ней с результатом более 34 000 проданных устройств.

Продажи игр в Японии на физических носителях за период с 29 января по 4 февраля 2024 года (в скобках общие):

[PS5] Persona 3 Reload – 76,368 (Новинка) [PS5] Granblue Fantasy: Relink – 48,765 (Новинка) [PS4] Persona 3 Reload – 40,024 (Новинка) [NSW] Jujutsu Kaisen: Cursed Clash – 25,242 (Новинка) [PS4] Granblue Fantasy: Relink – 22,083 (Новинка) [NSW] Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island – 18,103 (103,527_ [PS4] Like a Dragon: Infinite Wealth – 16,503 (93,637) [PS5] Like a Dragon: Infinite Wealth – 15,388 (118,328) [NSW] Super Mario Bros. Wonder – 14,140 (1,715,110) [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! – 11,464 (960,282)

Продажи консолей в Японии за период с 29 января по 4 февраля 2024 года (в скобках общие)::