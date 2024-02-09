Persona 3 Reload возглавила японский чарт продаж за прошлую неделю

Прошлая неделя стала еще одной большой неделей для крупных новых релизов. В частности, поклонники японских ролевых игр были вознаграждены двумя хитами - Persona 3 Reload и Granblue Fantasy: Relink - обе игры уверенно стартовали в Японии, согласно еженедельным данным о физических продажах, опубликованным Famitsu.
Persona 3 Reload стала самой продаваемой игрой недели, реализовав в общей сложности более 116 000 копий на PS5 и PS4, причем версия для PS5 возглавила чарт (продано более 76 000 копий), а версия для PS4 заняла третье место (продано более 40 000 копий).
Продажи игры меньше, чем Persona 5 Royal и Persona 5 Strikers после их релиза в Японии. Тем не менее, недавно Atlus объявила, что Persona 3 Reload продалась по всему миру за первую неделю, превысив миллион копий, что стало самым крупным релизом разработчика на сегодняшний день.
Недавно вышедшая ролевая игра Granblue Fantasy: Relink заняла второе место по продажам за неделю. Она разошлась тиражом более 48 000 копий на PS5 (2 место в чарте) и более 22 000 копий на PS4 (5 место), в общей сложности продано более 70 000 копий. Это меньше, чем у 2.5D-файтинга Granblue Fantasy Versus: Rising после его выхода в декабре (более 86 000 копий), но, опять же, мы знаем, что игра хорошо продается по всему миру, так что у игры все хорошо .
Like a Dragon: Infinite Wealth, дебютировавшая в чартах на прошлой неделе, опустилась на седьмую и восьмую позиции, а ее версии для PS5 и PS4 продались в количестве более 16 000 и более 15 000 копий соответственно.
Что касается аппаратного обеспечения, то Nintendo Switch снова стала лидером недели, продав за неделю более 41 000 устройств, а PS5 следует за ней с результатом более 34 000 проданных устройств.
Продажи игр в Японии на физических носителях за период с 29 января по 4 февраля 2024 года (в скобках общие):
- [PS5] Persona 3 Reload – 76,368 (Новинка)
- [PS5] Granblue Fantasy: Relink – 48,765 (Новинка)
- [PS4] Persona 3 Reload – 40,024 (Новинка)
- [NSW] Jujutsu Kaisen: Cursed Clash – 25,242 (Новинка)
- [PS4] Granblue Fantasy: Relink – 22,083 (Новинка)
- [NSW] Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island – 18,103 (103,527_
- [PS4] Like a Dragon: Infinite Wealth – 16,503 (93,637)
- [PS5] Like a Dragon: Infinite Wealth – 15,388 (118,328)
- [NSW] Super Mario Bros. Wonder – 14,140 (1,715,110)
- [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! – 11,464 (960,282)
Продажи консолей в Японии за период с 29 января по 4 февраля 2024 года (в скобках общие)::
- Switch OLED Model – 30,419 (6,625,872)
- PlayStation 5 – 27,066 (4,474,632)
- PlayStation 5 Digital Edition – 7,418 (710,189)
- Switch Lite – 7,376 (5,729,137)
- Switch – 4,171 (19,714,895)
- Xbox Series S – 1,613 (299,893)
- Xbox Series X – 1,564 (251,045)
- PlayStation 4 – 605 (7,918,515)
Персону любят. Потому она и на вершине топа.
Японская игра неожиданно популярна в Японии. Вот это неожиданность.