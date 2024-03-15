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Persona 5 Tactica 17.11.2023
Ролевая, Стратегия, Тактика
5.4 35 оценок

Atlus добавила официальную русскую локализацию в Persona 5 Tactica

AceTheKing
Новости

Сегодня состоялся выход нового патча для Persona 5 Tactica. В нем разработчики из студии Atlus сообщили о том, что игра получила поддержку множества новых локализаций.

В обновлении разработчики добавили текстовую локализацию для русского, португальского, бразильского, польского и турецкого языков. Напомню, что ранее моддеры обнаружили в файлах игры русскую локализацию, однако она была недоделана - теперь же у игры есть полноценный перевод.

Persona 5 Tactica вышла в ноябре 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Gelyr

Лучше бы добавила в Persona 5 Royal , куда более интересный проект чем Persona 5 Tactica

6
agula98

Так есть фанатский русификатор для рояля

3