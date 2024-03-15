Atlus добавила официальную русскую локализацию в Persona 5 Tactica

Сегодня состоялся выход нового патча для Persona 5 Tactica. В нем разработчики из студии Atlus сообщили о том, что игра получила поддержку множества новых локализаций.
В обновлении разработчики добавили текстовую локализацию для русского, португальского, бразильского, польского и турецкого языков. Напомню, что ранее моддеры обнаружили в файлах игры русскую локализацию, однако она была недоделана - теперь же у игры есть полноценный перевод.
Persona 5 Tactica вышла в ноябре 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.
Лучше бы добавила в Persona 5 Royal , куда более интересный проект чем Persona 5 Tactica
Так есть фанатский русификатор для рояля