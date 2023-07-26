Компания Atlus выпустила новый трейлер к JRPG Persona 5 Tactica ©

Компания Atlus выпустила новый трейлер к игре Persona 5 Tactica, в котором представлен Тоcиро Касукабе (озвучен Томоаке Маэно).

"Молодой, подающий надежды член совета, по слухам, следующий премьер-министр", - говорится в официальном описании персонажа Тоcиро. "Потерявшись и оказавшись по непонятным причинам в Метавселенной, он решил присоединиться к Призрачным Ворам, после того как был спасен. Он прямолинеен и гиперактивен, и хотя благодаря своей политической смекалке и способности объективно смотреть на ситуацию он блестяще проявляет себя как стратег, невротический страх перед дракой и травмами часто возвращает его к мысли о безопасности."

Persona 5 Tactica выйдет 17 ноября в мире для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam. Игра также будет доступна через Xbox Game Pass. Есть вероятность, что игра получит перевод на русский язык.