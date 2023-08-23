Напомним, что это очередной спин-офф пятой части.
На этот раз это тактическая ролевая видеоигра, в которой игрок управляет отрядом из трех персонажей на карте, населенной вражескими подразделениями, с которыми он непосредственно сталкивается в ходе пошаговых сражений.
Обещают много возможностей на поле боя, пять уровней сложности и обширное древо навыков для каждого из персонажей.
Релиз состоится 17 ноября на PS5, PS4, Xbox Series S|X, Xbox One, Nintendo Switch и PC. На релизе будет доступна по подписке Game Pass.
Новый геймплейный трейлер Persona 5 Tactica
Напомним, что это очередной спин-офф пятой части.