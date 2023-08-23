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Persona 5 Tactica 17.11.2023
6.3 17 оценок

Новый геймплейный трейлер Persona 5 Tactica

Solstice
Новости

Напомним, что это очередной спин-офф пятой части.

На этот раз это тактическая ролевая видеоигра, в которой игрок управляет отрядом из трех персонажей на карте, населенной вражескими подразделениями, с которыми он непосредственно сталкивается в ходе пошаговых сражений.

Обещают много возможностей на поле боя, пять уровней сложности и обширное древо навыков для каждого из персонажей.

Релиз состоится 17 ноября на PS5, PS4, Xbox Series S|X, Xbox One, Nintendo Switch и PC. На релизе будет доступна по подписке Game Pass.

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