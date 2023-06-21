Новый геймплейный трейлер тактической ролевой игры Persona 5 Tactica ©

Persona 5 Tactica была представлена компанией Atlus с новым геймплейным трейлером, сделанным командой разработчиков по случаю Nintendo Direct, которую они транслируют прямо сейчас.

Анонсированная во время Xbox Games Showcase, Persona 5 Tactica - это именно то, что следует из названия: тактическая ролевая игра во вселенной Persona 5, хотя и с другим сюжетом и механикой.

В центре приключения - Phantom Thieves, призрачные воры, которые используют силу Persona, чтобы освобождать сердца испорченных людей. Однако однажды команда попадает в незнакомый мир со средневековыми чертами, где им предстоит объединить силы повстанцев, чтобы начать революцию.

Persona 5 Tactica смешивает элементы, типичные для франшизы Atlus, с другими, заимствованными из классических стратегических игр, такими как расположение на доске и формирование партии, а также вводит эффектные комбо-атаки.