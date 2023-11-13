Новый трейлер Persona 5 Tactica посвятили Касуми Есидзаве

Компании Atlus и Sega выпустили новый трейлер к грядущей тактической ролевой игре Persona 5 Tactica, который посвящен героине Касуми Есидзаве.
В ролике можно увидеть девушку в бою с использованием своей Персоны. Занимаясь гимнастикой со средней школы, в сражениях Касуми преимущественно полагается на акробатические трюки, но не стесняется пускать в ход и огнестрельное оружие.
Официальный релиз Persona 5 Tactica состоится 17 ноября на PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch.
Я даже страйкерс еще не прошел, а тут уже тактика, а я думал у меня будет пара лет чтобы успел!
Так уже больше, чем 2,5 года прошло после выхода страйкерс.
между персоной 4 и 5 размах был большой, а тут клепают