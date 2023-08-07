Новый трейлер Persona 5 Tactica посвятили персонажу Юсукэ Китавгавы ©

Компания ATLUS выпустила новый трейлер к игре Persona 5 Tactica, представляющий Юсукэ Китавгаву (озвучивает Томокадзу Сугита).

"Студент второго курса школы Kosei High School, известный своими художественными работами", - гласит официальное описание персонажа Юсуке. "Хотя его доверенный наставник пользовался его способностями, но, встретившись с Призрачными Ворами, Юсукэ находит в себе силы противостоять своему наставнику. В процессе этого он пробуждает в себе Личность и присоединяется к Призрачным Ворам. Хотя его внешность часто привлекает внимание окружающих, из-за его художественных наклонностей его поведение настолько эксцентрично, что некоторые люди не могут понять его. Его Персона - Гоэмон".

Persona 5 Tactica выйдет 17 ноября в мире для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК через Steam. Игра также будет доступна через Xbox Game Pass.