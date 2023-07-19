Новый трейлер тактической JRPG Persona 5 Tactica посвятили Анн Такамаки ©

Компания ATLUS выпустила новый трейлер к игре Persona 5 Tactica, представляющий Анн Такамаки (озвучивает Нана Мидзуки).

"Потрясающе красивая девушка, которая на четверть американка", - говорится в официальном описании персонажа Анн. "Когда-то она была изолирована от сверстников из-за своей внешности. Когда ее лучшая подруга и единственное доверенное лицо попала в беду, Анн пожертвовала собой, чтобы защитить ее. Проведя некоторое время с Джокером и остальными, она решает выступить против коррумпированных взрослых, в результате чего пробуждается как Персона-пользователь и вступает в ряды Призрачных Воров. Она обладает удивительной силой воли, позволяющей ей противостоять злодеям, а также состраданием, помогающим тем, кто попал в беду. Живя за границей, она прекрасно владеет английским языком, но по другим предметам испытывает такие же трудности, как и Рюдзи. Ее персона - Кармен".

Persona 5 Tactica выйдет 17 ноября в мире для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam. Игра также будет доступна через Xbox Game Pass.