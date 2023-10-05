Persona 5 Tactica получила новый геймплейный трейлер

Компании Atlus и Sega выпустили новый трейлер к грядущей тактической ролевой игре Persona 5 Tactica. Трейлер посвящен призрачным ворам сердец, на этот раз демонстрируя способности Рюдзи Сакамото, Анн Такамаки, Юсуке Китагавы, Макото Ниидзимы, Футабы Сакуры и Хару Окумуры.
В трейлере демонстрируются особые способности и специализации каждого персонажа. Так, например, способности Анн заключаются в том, чтобы вызывать у врагов эффект ожога, а ее специальная атака позволяет доставлять бомбы к врагам, которые могут прятаться в укрытиях. Рюдзи, напротив, использует дробовик, заклинания молний для наложения эффекта Shock, а также обладает специальной способностью, позволяющей атаковать сразу нескольких врагов по прямой, широкой линии.
Выход Persona 5 Tactica запланирован на 17 ноября и состоится на PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.
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