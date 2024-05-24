Инсайдер показал тестовый логотип Persona 6

Фанаты гадали, когда же они смогут услышать больше информации о Persona 6, в том числе и о том, когда Atlus официально представит игру. Ранее в мае Midori поделилась своими соображениями о том, когда стоит ожидать анонса Persona 6, используя в качестве потенциальных ориентиров некоторые из самых ожидаемых игровых событий года. Вероятным временем анонса Persona 6 считается декабрьская церемония The Game Awards, на которой многие также ожидают услышать больше о Switch 2.

Сегодня Midori поделился тем, что, по его словам, является тестовым логотипом Persona 6. На картинке изображена строчная буква "p", соединенная с цифрой шесть, как будто цифры являются частью цепочки или, возможно, намекают на символ бесконечности. Некоторым фанатам, пытающимся разгадать символику логотипа, помогла Midori, которая намекнула, что переплетенные "p6" находятся "на грани инь и янь".

Это не первый раз, когда Midori делится подробностями о Persona 6, включая зеленую тему игры. Хотя многое из представленного материала может быть изменено, а Midori утверждает, что это не окончательный вариант логотипа.

Поклонники Persona, которые не ожидали увидеть новость о предстоящем релизе так скоро, шокированы, и одним из самых интересных моментов для них стал зеленый фон и черный текст на фотографии. Игры Persona обычно используют цвета, чтобы обозначить тон и тему каждой части. Если взять примеры из современной серии Persona, то в Persona 5 использовался красный цвет, чтобы подчеркнуть бунтарский тон и темы, сосредоточенные на гневе. В Persona 4 использовался желтый цвет, который подчеркивал ее оптимистичный настрой, несмотря на трудности, а в Persona 3 - синий, чтобы подчеркнуть меланхолию, царящую в ее атмосфере.

Более глубокое погружение в теорию цвета франшизы Persona позволяет предположить, что ключевыми темами могут быть жадность и зависть, но преданные фанаты будут продолжать гадать, пока Atlus не покажет что-нибудь официальное.