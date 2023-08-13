Слух: Persona 6 не будет временным эксклюзивом Sony ©

Владельцы Xbox Series X/S будут рады узнать, что, скорее всего, они смогут поиграть в Persona 6 сразу же, в отличие от Persona 5. По словам инсайдера Shpeshal Nick, игра не будет эксклюзивом для PS5, а сразу выйдет и на консолях Microsoft. И, вполне вероятно, что игра с первого дня так же будет доступна и на ПК.

Инсайдер, рассказавший об игре в последнем эпизоде подкаста Xboxera, к сожалению, ничего не знает о возможном появлении игры на Game Pass в день запуска.

Как всегда, стоит помнить, что на данный момент это всего лишь слухи. Мы должны дождаться информации от SEGA или Atlus, чтобы подтвердить это.

Для прослушивания фрагмента Xboxera, посвященного Persona 6, перейдите примерно к минуте 1:31:40 видеоролика ниже.

Какова вероятность того, что новость окажется правдой? Очень большая, учитывая нынешние прекрасные отношения между SEGA и Microsoft.

Сама Persona 5 вышла в 2016 году на PS3 и PS4, а затем в 2019 году на PS4 получила улучшенную версию Royal. Версии для Xbox, Nintendo Switch и ПК появились только в конце 2022 года. Однако за это время Atlus выпустила другие части серии на PC и Xbox и даже представила на мероприятии Microsoft игру Persona 3 Reload. Найдя новую аудиторию, японский издатель вряд ли сделает шаг назад, лишив на долгие годы такой долгожданной игры, как Persona 6.