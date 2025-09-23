Студия miHoYo неожиданно представила первый тизер своей новой игры Petit Planet, которая, судя по описанию, может стать своеобразным ответом на Animal Crossing. Пока разработчики ограничились публикацией логотипа и открытием официальных профилей в соцсетях, но этого хватило, чтобы вызвать ажиотаж среди поклонников.

О проекте впервые заговорили еще в 2023 году — тогда инсайдеры и СМИ описывали его как симулятор с акцентом на пользовательский контент и создание собственного уютного мира. Теперь эти слухи подтверждаются. Полноценный анонс, по мнению игроков, может состояться уже на ближайшей Tokyo Game Show.

Любопытно, что недавно miHoYo также представила Honkai: Nexus Anima — игру в духе Pokémon, где акцент сделан на коллекционирование существ. Судя по всему, компания активно расширяет жанровое портфолио и стремится выйти далеко за пределы привычных Genshin Impact и Honkai: Star Rail.