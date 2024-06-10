Элитное подразделение на страже реальности: анонсирован кооперативный шутер Phantom Line

Студия Antistatic Studios, ранее тизерившая свой новый проект в начале года, наконец-то полноценно анонсировала кооперативный тактический шутер под названием Phantom Line.

В Phantom Line игрокам предстоит взять на себя роль оперативников элитного спецподразделения, известного как паранормальная штурмовая группа. Их миссия заключается в сдерживании и локализации аномалий — странных и необъяснимых событий, скрытых от глаз общественности. Действие игры развернется на просторах постъядерного европейского континента.

Phantom Line предлагает кооперативный режим для 1-4 игроков, позволяя объединиться с друзьями и вместе противостоять сверхъестественным силам. Разработчики обещают увлекательный игровой процесс, сочетающий в себе элементы тактического шутера и исследования открытого мира, где каждая миссия будет уникальной и непредсказуемой.

На данный момент точная дата выхода игры неизвестна, но Antistatic Studios обещает поделиться новыми подробностями об игре в ближайшем будущем.