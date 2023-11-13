Обновление для Phasmophobia принесло Steam-достижения и "значительные" улучшения в производительности

Жуткий многопользовательский хоррор Phasmophobia, посвященный охоте на призраков, получила новое обновление, и хотя оно не является огромным, в нем появилось несколько значительных улучшений.

Вслед за событием Halloween (которое теперь удалено), последнее обновление Phasmophobia добавляет ряд мелких исправлений и настроек, но есть и одно или два важных дополнения.

Первое из них - это достижения Steam: теперь за игру Phasmophobia можно получить 54 различных достижения, начиная от первой встречи с призраками (и выживания) и заканчивая достижением определенных уровней престижа.

Разработчики Kinetic Games также заявили, что "значительно улучшили" производительность Phasmophobia и время загрузки, так что теперь охота на призраков будет проходить более гладко.

Среди других изменений — изменение эффектов неба при смерти, новая опция SSAO для игроков VR и яркость, которая теперь по умолчанию равна 1 для новых игроков, а не 0.

Большинство остальных изменений - это мелкие исправления и доработки: например, оба костра в Maple Lodge теперь имеют максимальную дальность слышимости 5 м, а на карте Maple было сделано несколько изменений, чтобы изменить безопасные места.

Ознакомиться со всеми изменениями можно здесь.

Phasmophobia доступна на ПК уже сейчас. В будущем она также должна выйти на консолях, так что следите за новостями.