Создатели сетевого хоррора Phasmophobia рассказали подробности про новую систему прогрессии ©

Создатели Phasmophobia, компания Kinetic Games, опубликовала новую информацию о том, как будет работать предстоящее обновление Progression 2.0. Как следует из названия, обновление призвано пересмотреть прогрессию в Phasmophobia, и в предварительном обзоре разработчиков рассказывается, как это отразится на вашем уровне и снаряжении.

Впервые о том, что разработчики Phasmophobia планируют переделать систему прогрессии в игре, мы узнали в январе, и теперь у нас есть дополнительная информация о том, как это будет происходить. Во-первых, как вы уже, наверное, догадались, ваш уровень будет сброшен на ноль, когда произойдет обновление системы прогрессии, но каждый игрок также будет переведен на уровень Prestige 1, чтобы избежать гринда при разблокировке карт или сложностей, которые вы уже разблокировали.

Вы также получите шикарный значок в память о том, на каком уровне вы находились до обновления. Вы можете выбрать нужный вам значок, и чем дальше вы продвинулись до сброса прогрессии, тем больше вариантов значка у вас будет. Разумеется, как только вы закрепите свой значок, все; вы не сможете изменить его в дальнейшем.

Помимо сброса уровней, компания Kinetic также поделилась информацией о том, как изменится ваше снаряжение. Некоторое снаряжение получит более обширные и радикальные изменения, и в этом предварительном обзоре разработчиков речь идет о проекторе D.O.T.S., который подвергнется переоценке. Kinetic утверждает, что он был "полностью переделан"; теперь вы будете видеть реальное положение призрака.

Модернизация будет происходить на трех уровнях. На первом уровне D.O.T.S. будет работать как фонарик или ручка с лазерной сеткой. Вы можете быстро просканировать локацию в поисках улик, хотя первый уровень имеет небольшой радиус действия и низкую интенсивность. Второй уровень работает аналогично тому, как сейчас работает D.O.T.S., а третий уровень увеличивает интенсивность света, позволяя вам найти призраков на гораздо более широкой территории.

Больше информации о Phasmophobia появится в ближайшее время, когда мы приблизимся к обновлению прогрессии (дата выхода которой еще не определена).