Physint может использовать движок Decima - Кодзима посетил Guerrilla Games

Похоже, Хидео Кодзима не собирается прерывать плодотворное сотрудничество с Guerrilla Games. Его следующая игра для Sony Interactive Entertainment, шпионский проект Physint, по всей видимости, будет создана на том же движке Decima, что и Death Stranding.

После выхода Death Stranding 2: On the Beach и завершения промо-тура разработчик вновь взялся за работу. Недавно Кодзима сообщил в X (бывший Twitter), что посетил офис Guerrilla Games в Амстердаме. Хотя подробностей визита он не раскрыл, многие фанаты уверены — речь идёт не просто о дружеской встрече, а о начале активной фазы сотрудничества над новым проектом.

Decima — технологическая основа, созданная Guerrilla Games для серии Horizon. Этот движок отличается впечатляющей реализацией открытых миров и передовой графикой, что идеально подходит для масштабных замыслов Кодзимы. Напомним, что в 2016 году именно Decima помогла Kojima Productions воплотить в жизнь оригинальный Death Stranding.

Пока Physint находится на ранней стадии разработки, но всё указывает на то, что Кодзима вновь выбрал надёжного партнёра и готов создать новую амбициозную историю на знакомой технологической базе PlayStation Studios.