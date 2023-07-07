Новый трейлер Pikmin 4 посвятили крошечным существам пикминам ©

Компания Nintendo опубликовала новый трейлер к предстоящей игре Pikmin 4, в котором рассказывается о возможностях, особенностях и многом другом титулованных существ.

Кроме того, перенос сохранений между демоверсию и полной игрой будет доступен после выхода последней.

Pikmin - это стратегическая игра с участием титульных персонажей и капитана космического корабля, пытающихся выжить на враждебной, но странно знакомой планете. В играх использовался цикл полного дня, который действует как временной лимит, прежде чем игрок должен отправиться с планеты, чтобы остаться в безопасности от опасной фауны.

В Pikmin 4 вы настраиваете своего исследователя и ежедневно возглавляете отряд, чтобы найти свою команду и починить корабль Корпуса спасателей, S.S. Shepherd. Ведите свой отряд через огромные исследуемые территории, чтобы найти сокровища, открыть новые пути и сразиться с врагами всех размеров.

Вы также можете направлять пикминов, чтобы собирать и переносить полезные ресурсы для вашей миссии. Кроме того, в сюжетном режиме вам может помочь второй игрок. С помощью экранного указателя ваш товарищ по кооперативу может бросать камешки во врагов, чтобы оглушить их и высвободить ценные предметы из вашего инвентаря.

Вы можете посмотреть последний трейлер Pikmin 4 ниже: