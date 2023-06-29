Обзорный трейлер Pikmin 4 в честь выхода демоверсии стратегии ©

Разработчики из студии Nintendo предлагают погрузиться в необычный мир стратегии Pikmin 4 вместе с новым трейлером. В новом ролике авторы игры показывают основы игрового процесса, где можно взять под свой контроль причудливых созданий и отправиться в приключения по неизученной планете.

В Pikmin 4 игроки должны объединиться с крошечными похожими на растения существами по имени Пикмин и очаровательным щенком-спасателем Оатчи. Вы вольны исследовать каждый уголок этой загадочной планеты. Спасайте потерпевших кораблекрушение в стратегических битвах Дандори, собирайте сокровища на поверхности и под землей планеты, отправляйтесь в смелые ночные экспедиции и пройдите самые невероятные испытания.

Выход Pikmin 4 состоится уже 21 июля эксклюзивно для Nintendo Switch. Опробовать стратегию можно уже сейчас, благодаря бесплатной демоверсии, прогресс с которой будет перенесен в полную версию проекта.