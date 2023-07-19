Pikmin 4 получила очень высокие оценки от журналистов ©

Международная игровая пресса называет Pikmin 4 настоящим шедевром. Тональность суждений отраслевых критиков представлена ​​очень высоким средним рейтингом первых обзоров эксклюзива Switch.

Принимая во внимание мнения, высказанные крупными отраслевыми порталами, такими агрегаторами, как Metacritic и OpenCritic, новая игра, действие которой разворачивается в сверкающей вселенной Nintendo, созданной Сигеру Миямото, может похвастаться средним баллом 88 из 100, экстраполированным из общего числа 65 международных журналов о видеоиграх.

9 - IGN

9 - Inverse

9 - WellPlayed

9 - Nintendo Life

9 - GameReactor

9 - Game Informer

8.5 - Destructoid

8.5 - Press Start

8 - Gfinity

7 - Gamespot

5/5 - Eurogamer

4/5 - VGC

4/5 - GamesHub

4/5 - Comic Book

4.5/5 - GamesRadar

Metacritic: 87

Opencritic: 88

Среди многочисленных сильных сторон, упомянутых отраслевыми экспертами, сообщается о работе, проведенной в секторах графики и производительности, а также над дизайном существ, над анимацией многих интерактивных элементов на экране и над звуком. Также подчеркивается стремление Nintendo гарантировать чрезвычайно доступный и, в то же время, глубокий и многоуровневый игровой процесс, с множеством сюрпризов, которые можно обнаружить во время приключения, которое направлено на то, чтобы порадовать как давних поклонников, так и новичков во вселенной Pikmin.