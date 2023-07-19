Pikmin 4 21.07.2023
6.1 8 оценок

Pikmin 4 получила очень высокие оценки от журналистов

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monk70
Новости

Международная игровая пресса называет Pikmin 4 настоящим шедевром. Тональность суждений отраслевых критиков представлена ​​очень высоким средним рейтингом первых обзоров эксклюзива Switch.

Принимая во внимание мнения, высказанные крупными отраслевыми порталами, такими агрегаторами, как Metacritic и OpenCritic, новая игра, действие которой разворачивается в сверкающей вселенной Nintendo, созданной Сигеру Миямото, может похвастаться средним баллом 88 из 100, экстраполированным из общего числа 65 международных журналов о видеоиграх.

  • 9 - IGN
  • 9 - Inverse
  • 9 - WellPlayed
  • 9 - Nintendo Life
  • 9 - GameReactor
  • 9 - Game Informer
  • 8.5 - Destructoid
  • 8.5 - Press Start
  • 8 - Gfinity
  • 7 - Gamespot
  • 5/5 - Eurogamer
  • 4/5 - VGC
  • 4/5 - GamesHub
  • 4/5 - Comic Book
  • 4.5/5 - GamesRadar
  • Metacritic: 87
  • Opencritic: 88

Среди многочисленных сильных сторон, упомянутых отраслевыми экспертами, сообщается о работе, проведенной в секторах графики и производительности, а также над дизайном существ, над анимацией многих интерактивных элементов на экране и над звуком. Также подчеркивается стремление Nintendo гарантировать чрезвычайно доступный и, в то же время, глубокий и многоуровневый игровой процесс, с множеством сюрпризов, которые можно обнаружить во время приключения, которое направлено на то, чтобы порадовать как давних поклонников, так и новичков во вселенной Pikmin.

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Pikmin 4
21.07.2023
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Alcoza1cer

О какой графике речь, на чертовом свитче?? Помойка

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