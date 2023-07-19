Pikmin 4 получила очень высокие оценки от журналистов

Международная игровая пресса называет Pikmin 4 настоящим шедевром. Тональность суждений отраслевых критиков представлена очень высоким средним рейтингом первых обзоров эксклюзива Switch.
Принимая во внимание мнения, высказанные крупными отраслевыми порталами, такими агрегаторами, как Metacritic и OpenCritic, новая игра, действие которой разворачивается в сверкающей вселенной Nintendo, созданной Сигеру Миямото, может похвастаться средним баллом 88 из 100, экстраполированным из общего числа 65 международных журналов о видеоиграх.
- 9 - IGN
- 9 - Inverse
- 9 - WellPlayed
- 9 - Nintendo Life
- 9 - GameReactor
- 9 - Game Informer
- 8.5 - Destructoid
- 8.5 - Press Start
- 8 - Gfinity
- 7 - Gamespot
- 5/5 - Eurogamer
- 4/5 - VGC
- 4/5 - GamesHub
- 4/5 - Comic Book
- 4.5/5 - GamesRadar
- Metacritic: 87
- Opencritic: 88
Среди многочисленных сильных сторон, упомянутых отраслевыми экспертами, сообщается о работе, проведенной в секторах графики и производительности, а также над дизайном существ, над анимацией многих интерактивных элементов на экране и над звуком. Также подчеркивается стремление Nintendo гарантировать чрезвычайно доступный и, в то же время, глубокий и многоуровневый игровой процесс, с множеством сюрпризов, которые можно обнаружить во время приключения, которое направлено на то, чтобы порадовать как давних поклонников, так и новичков во вселенной Pikmin.
О какой графике речь, на чертовом свитче?? Помойка