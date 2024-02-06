Продажи Pikmin 4 достигли 3,33 миллиона копий

В своем отчете за третий квартал 2024 финансового года компания Nintendo сообщила, что по состоянию на 31 декабря 2023 года игра Pikmin 4 была продана в количестве 3,33 миллиона экземпляров. После выхода игры на Nintendo Switch в конце июля 2023 года она продалась в Японии в количестве 1,82 миллиона копий, а по всему миру - 1,51 миллиона.

Вместо капитана Олимара или спасательного корпуса в Pikmin 4 речь идет о новобранце, который должен спасти последнего после того, как его попытка спастись провалилась. Игроки управляют пикминами, включая новые виды, способные пробивать стены, и собакоподобного Oatchi, чтобы переправить их через воду и помочь отбиться от различных угроз. Впервые в серии стали доступны ночные экспедиции.

Pikmin 4 показала отличные результаты на старте продаж, а ее физические продажи в Великобритании на 45 % превысили продажи Pikmin 3 Deluxe. В течение нескольких недель она возглавляла японские чарты физических продаж и даже стала самой продаваемой игрой в сентябре.