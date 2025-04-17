Дэйв Ошри призвал Microsoft сделать Pillars of Eternity 3

Сооснователь студии New Blood Interactive (Blood West) высказался касательно RPG. Дэйв Ошри уверен, что Baldur's Gate 3 полностью изменила индустрию и показала заинтересованность аудитории классическими ролевыми играми.

Larian доказала, что игроки не тупые. Люди не хотят упрощенных RPG, а издатели могут продавать 50 млн копий безумно глубокой CRPG, на прохождение которой у геймера уйдут целые месяцы.



Дэйв Ошри, сооснователь New Blood Interactive

Сооснователь New Blood Interactive также призвал Microsoft заняться созданием Pillars of Eternity 3. Дэйв Ошри считает, что пример Baldur's Gate 3 может заставить крупных издателей с большим энтузиазмом финансировать разработку классических ролевых игр.

Obsidian вместе с Джошом Сойером только рады приступить к созданию Pillars of Eternity 3. Настолько успех Baldur's Gate 3 вдохновил их. Но один из ключевых авторов франшизы подметил, что все упирается в деньги и неудачный запуск Deadfire.