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Pillars of Eternity 2: Deadfire 08.05.2018
Адвенчура, Ролевая, Вид сверху, Фэнтези
8.3 559 оценок

Дэйв Ошри призвал Microsoft сделать Pillars of Eternity 3

Solstice Solstice

Сооснователь студии New Blood Interactive (Blood West) высказался касательно RPG. Дэйв Ошри уверен, что Baldur's Gate 3 полностью изменила индустрию и показала заинтересованность аудитории классическими ролевыми играми.

Larian доказала, что игроки не тупые. Люди не хотят упрощенных RPG, а издатели могут продавать 50 млн копий безумно глубокой CRPG, на прохождение которой у геймера уйдут целые месяцы.

Дэйв Ошри, сооснователь New Blood Interactive

Сооснователь New Blood Interactive также призвал Microsoft заняться созданием Pillars of Eternity 3. Дэйв Ошри считает, что пример Baldur's Gate 3 может заставить крупных издателей с большим энтузиазмом финансировать разработку классических ролевых игр.

Obsidian вместе с Джошом Сойером только рады приступить к созданию Pillars of Eternity 3. Настолько успех Baldur's Gate 3 вдохновил их. Но один из ключевых авторов франшизы подметил, что все упирается в деньги и неудачный запуск Deadfire.

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8
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
digitalkid

А оно вообще надо? Даже первую часть не осилил, хотя от Pathfinder и Rogue Trader вообще кайфанул.

4
Anton Vasiljev

а мне зашёл дедфайер. Чёт многим не вкатил, а я не понял в итоге. чем он плох то оказался

3
Tsssss

Ага даешь ребятам бюджет как у BG3 и они ещё один такой хит склепают!

2
Кей Овальд

Я бы поиграл.