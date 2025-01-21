Авторов российского MMO-шутера PIONER раскритиковали за "оружие из Fallout"

Отечественная студия GFA Games поделилась свежими деталями онлайн-шутера PIONER. Команда показала оружие ближнего боя — клинок «Шишкарь», который может наносить врагам урон как огнём, так и электричеством (зависит от модификации). Некоторые из комментаторов раскритиковали разработчиков из-за этого предмета, увидев сходство с самодельным мечом под названием «Шиш-кебаб» из игр серии Fallout.
Орфография и пунктуация авторские
«Сплагиатили шишкебаб»
«Шишкебаб, привет. Что там ещё? Гаусс ган? Грави пушка? Ломик?»
«Ладно аниме медведь, ладно грибы по кругу, теперь выкладывают смотрите как спёрли чужую идею. <…> Любой фэлаут точно такая же текстура. Название шиш-кебаб»
Другие геймеры вступились за GFA Games. По их словам, это просто хитрая отсылка либо простое заимствование идей, которое можно увидеть повсюду.
Ранее разработчики PIONER показали одного из боссов шутера. Это Адский Медведь в экзоскелете, способный запускать ракеты и жечь из огнемёта.
Не спи...дили ,а позаимствовали ,да и вообще - вдохновились
Во во, прям в точку
Если оружие даже называется почти так же, явно, что разрабы не пытались как-то скрыть его происхождения. Одна игра про постапокалипсис дает отсылку на другую, которая, кстати, стала прародительницей всех остальных в этом жанре (Wasteland не в счёт). Так что лишь бы воздух сотрясти лишний раз...
А разве не всё равно, отсылка это или плагиат? Главное, чтобы в мир игры вписывалось.
Выглядит иначе, название другое - в лучшем случае отсылка, не более. Некоторым лишь бы срач на пустом месте развести.
Тот же дизайн слепой ты наш
Идея та же, дизайн вообще разный. Орлиный Глаз, блин.
заплачь теперь🤣🤣🤣
Ты под дизайном только цветовую палитру воспринимаешь? Клоун
Это отсылка 100%, учитывая то как нарисована игры художники там бошковитые а значит даже копируя предмет из какой либо игры они могли его изменить до "неузноваемости" а тут полное копирование да ещё и название +- похожее, я не думаю что надо игрой работают полные кретины, к тому же ещё и показывать как рекламу.
в общем это будет всратый клон Фол 76 с распилом бабла.
Ого, до них стало доходить.
Скоро они заметят в этой фальшивке метро и сталкер(больше, чем идею).
Это мертворожденный проект.
Да что вы? Отсылка, это название, но не полностью скопированная модель с тем же смыслом и даже названием.