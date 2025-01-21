Авторов российского MMO-шутера PIONER раскритиковали за "оружие из Fallout"

Отечественная студия GFA Games поделилась свежими деталями онлайн-шутера PIONER. Команда показала оружие ближнего боя — клинок «Шишкарь», который может наносить врагам урон как огнём, так и электричеством (зависит от модификации). Некоторые из комментаторов раскритиковали разработчиков из-за этого предмета, увидев сходство с самодельным мечом под названием «Шиш-кебаб» из игр серии Fallout.

Орфография и пунктуация авторские

«Сплагиатили шишкебаб»

«Шишкебаб, привет. Что там ещё? Гаусс ган? Грави пушка? Ломик?»

«Ладно аниме медведь, ладно грибы по кругу, теперь выкладывают смотрите как спёрли чужую идею. <…> Любой фэлаут точно такая же текстура. Название шиш-кебаб»

Другие геймеры вступились за GFA Games. По их словам, это просто хитрая отсылка либо простое заимствование идей, которое можно увидеть повсюду.

Ранее разработчики PIONER показали одного из боссов шутера. Это Адский Медведь в экзоскелете, способный запускать ракеты и жечь из огнемёта.