Авторы MMO-шутера PIONER показали новую локацию - Крабовый остров

Российская студия GFA Games сообщила, что геймеры 400 тыс. раз добавили онлайн-шутер PIONER в списки желаемого в Steam. В честь этого команда показала локацию для будущего третьего рейда — Крабовый остров. Одна из достопримечательностей карты — бывший боевой корабль, лежащий на необычной скале.

В PIONER пользователи возьмут на себя роль оперативников, оказавшихся на советском острове, отрезанном от материка некой аномалией. Здесь геймерам предстоит выживать, исследуя окрестности и сражаясь с противниками.



Релиз PIONER планируется в 2025 году. Ранее авторы подвели итоги тестирования демоверсии, а также продемонстрировали, как изменилась графика после правок на основе отзывов игроков. Также разработчики показали, как будут выглядеть взрывные и ядовитые собаки в игре, а также остров Тартарус.