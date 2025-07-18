Авторы MMO-шутера PIONER показали жуткого кровососа - овода

Российская студия GFA Games опубликовала новое видео онлайн-шутера PIONER. В ролике показали нового монстра — овода. Эти жуткие насекомые-переростки обожают охотиться группами, а одна особь способна высосать до 30 литров крови из своей жертвы.



Водятся существа преимущественно у рек, болот и прочих водоемов. У самцов и самок строгое распределение обязанностей: первые охотятся, особенно ночью, а вторые защищают гнезда.



В PIONER пользователи возьмут на себя роль оперативников, оказавшихся на советском острове, отрезанном от материка некой аномалией. Здесь геймерам предстоит выживать, исследуя окрестности и сражаясь с противниками.



Релиз PIONER планируется в 2025 году. Ранее авторы подвели итоги тестирования демоверсии, а также продемонстрировали, как изменилась графика после правок на основе отзывов игроков. Также разработчики показали, как будут выглядеть взрывные и ядовитые собаки в игре, а также остров Тартарус и Крабовый остров.