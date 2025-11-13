Авторы PIONER продлевают открытое бета-тестирование и выпускают важное обновление

Российская студия GFA Games объявила о продлении открытого бета-тестирования своего шутера PIONER до 16 ноября. Первоначально тестирование должно было завершиться 11 ноября, но разработчики решили дать игрокам дополнительное время из-за проблем с доступом, с которыми столкнулись некоторые пользователи. В студии подчеркнули: «У каждого желающего должна быть возможность принять участие в тестировании».
Прогресс, достигнутый в бета-версии, не будет перенесён в финальную версию игры, однако все участники тестирования получат уникальный скин оружия «Боевая классика» после релиза. GFA Games также поблагодарила сообщество за обратную связь: «Мы внимательно изучаем каждый отзыв и активно работаем над улучшением PIONER».
Параллельно с продлением теста вышло обновление в Steam, которое внесло ряд улучшений. Исправлена система сохранения прогресса, ускорена загрузка на серверы, а на локации «Мрачные Топи» появилась экспериментальная смена времени суток. Разработчики также снизили сложность сюжетного квеста «Сердце в Пустыне», уменьшили урон Воронов-Арбалетчиков и Воронов-Снайперов, а также уменьшили урон собак в стартовом сегменте «Разбойной Пустоши» и снизили длительность эффекта кровотечения.
PIONER представляет собой многопользовательский постапокалиптический шутер в открытом мире с постсоветским сеттингом. Игрокам предстоит добывать ресурсы, сражаться с врагами и адаптироваться к опасным условиям окружающего мира, где каждый выживший сам пишет свою историю. Продление тестирования и новые исправления дают возможность геймерам глубже погрузиться в этот суровый и увлекательный мир.
Пробовал я снова поиграть в это. После прошлого закрытого теста определенно стало лучше: гораздо меньше статтеров (обычно только при загрузке локации, дальше игра "пропердывается" и идет стабильно), визуал как будто стал получше, кажется, просто подкрутили светокор, но глазу реально приятнее. Но как только прошел пролог и стал грузиться в хаб - опять бесконечная загрузка. Пробовал 2 раза, и оба раза не загрузился. Снова снес к хер@м с компа. Онлайн - 3к с небольшим. Это позорище какое-то, они так и не могут сделать норм сервера даже для небольшого количества человек. Лучше бы делали обычный одиночный проект, чем вот это
Очень не понравилась, скипнул прямо на прологе.
А чего там продлевать? Игра кал.
Это выпускать ещё оч. рано . Я например при перемещении на другую локацию потерял все вещи , 40 часов в унитаз.
Во время ОБТ всегда присутствуют вайпы. Это же тестирование. В него заходят скорее не поиграть, а потестировать игру, посмотреть ее механики и прочее.
вещи , хрен с ними , в игру войти не возможно .
Я помню как многие в ВК писали радостные отзывы и ждали эту игру , забывая что это обычная онлайн помойка, и после беты стали хейтить.И так было понятно что выйдет полная фигня.
Что то пишут там очень плохо у них всё по игре // Дмитрий Голышев
Вот вообще не зашла игра .что то эдакое намешаное в кучу // Влад Мрадымов
Им надо было одиночку делать.Для онлайн не интересно как то......А так одиночку бы сделали и пару дополнений , может и зашло бы
в одиночной какой ни какой сюжет продумывать надо
так и тут задания придумывать надо 😀
не там вообще заморачиваться не приходится да и в дизайне городка да и локаций они халтурят
Да это пи.здец просто ебаный продячий перекал не грузит вообще тупо игра перезапускается
эта игра конкурент сурвариуму 10летней давности и то сурвариум выглядел лучше и атмосфернее
ну если только не брать во внимание, что Сюрвариум был ПвП сессионкой, а это ММо в условно открытом мире. Эта игра ближе к Сталкрафту и Дестини 2
в сурвариум тоже добавили пве и вот это такое же кривое сырое нечто только как по мне еще и стрельба хуже)) не знаю как сталкрафт потому что эта квадратная стилистика не по мне а вот с дестини 2 сравнивать это как ладу с феррари)))
Там от квадратов остались только люди, и пару асетов машин и все, в остальном играется как сталкер