Авторы шутера Pioner показали новое атмосферное видео проекта

Студия GFA Games поделилась новым роликом атмосферного постапокалиптического шутера Pioner. К сожалению, в видео нет геймплея, врагов или аномалий. Лишь спутник игрока, который сидит у костра и играет на гитаре. Фанаты шутеров сразу разглядели прямую отсылку на игры серии Metro 2033 и S.T.A.L.K.E.R.
Проект предложит PvE-миссии, PvP-арены, события, мини-игры, включая рыбалка и казино, режим “Теневые земли” и не только. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 4 для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Однако у проекта пока нет точной даты выхода. Ожидается, что его релиз состоится до конца 2025 года.
Их уже не остановить
А что забыли упомянуть, что он оНли онлайн или что он одиночкой обзавёлся ?
А ты зачем вернулся, кстати? Ты же, вроде, НАВСЕГДА УХОДИЛ?
Не, ты не подумай.. Мы рады, что ты вернулся. Просто интересно 🤡
оперативно был изгнан ссаными тряпками за нетерпимость и хейтерство, техническую безграмотность, неспособность трезво мыслить и попытки продвижения своих фанатичных идей в массы.
инфа сотка
А где видео, тут отсылка только к Сталкеру!???
такие сцены были не только в сталкере. В том же "Next Day: Survival" и "Метро 2033" было подобное....
Теперь точно игра гойда ) P.s Pizdem все идеи со всех топ игр, добавляем к себе , продаем, гойда )
ну вообще примерно так это и работает в играх