ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Pioner 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.2 681 оценка

Авторы шутера Pioner показали новое атмосферное видео проекта

Simple Jack Simple Jack

Студия GFA Games поделилась новым роликом атмосферного постапокалиптического шутера Pioner. К сожалению, в видео нет геймплея, врагов или аномалий. Лишь спутник игрока, который сидит у костра и играет на гитаре. Фанаты шутеров сразу разглядели прямую отсылку на игры серии Metro 2033 и S.T.A.L.K.E.R.

Проект предложит PvE-миссии, PvP-арены, события, мини-игры, включая рыбалка и казино, режим “Теневые земли” и не только. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 4 для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Однако у проекта пока нет точной даты выхода. Ожидается, что его релиз состоится до конца 2025 года.

Источник  
33
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
QuiescentEldon

Их уже не остановить

12
Egik81

А что забыли упомянуть, что он оНли онлайн или что он одиночкой обзавёлся ?

6
Котян Сутоевич

А ты зачем вернулся, кстати? Ты же, вроде, НАВСЕГДА УХОДИЛ?

Не, ты не подумай.. Мы рады, что ты вернулся. Просто интересно 🤡

5
A E Котян Сутоевич
Спойлер

оперативно был изгнан ссаными тряпками за нетерпимость и хейтерство, техническую безграмотность, неспособность трезво мыслить и попытки продвижения своих фанатичных идей в массы.

инфа сотка

askazanov

А где видео, тут отсылка только к Сталкеру!???

4
Borovik-rus

такие сцены были не только в сталкере. В том же "Next Day: Survival" и "Метро 2033" было подобное....

2
MrX11

Теперь точно игра гойда ) P.s Pizdem все идеи со всех топ игр, добавляем к себе , продаем, гойда )

2
gliga142

ну вообще примерно так это и работает в играх

1