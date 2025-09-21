Авторы шутера Pioner показали новое атмосферное видео проекта

Студия GFA Games поделилась новым роликом атмосферного постапокалиптического шутера Pioner. К сожалению, в видео нет геймплея, врагов или аномалий. Лишь спутник игрока, который сидит у костра и играет на гитаре. Фанаты шутеров сразу разглядели прямую отсылку на игры серии Metro 2033 и S.T.A.L.K.E.R.

Проект предложит PvE-миссии, PvP-арены, события, мини-игры, включая рыбалка и казино, режим “Теневые земли” и не только. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 4 для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Однако у проекта пока нет точной даты выхода. Ожидается, что его релиз состоится до конца 2025 года.