Игроки массово жалуются на отвратительную работу демки Pioner

GFA Games выпустила 9 июня демоверсию своего ММО-шутера PIONER, которая оказалась крайне неиграбельной до сих пор.
Сразу после выхода демки, игроки стали массово жаловаться на невозможность подключения к серверам и вечные загрузки в обзорах Steam, что создало "крайне отрицательные" отзывы, которые спустя несколько часов были удалены с невозможностью написать обзор.
На данный момент играбельным остается пролог, а далее вечная загрузка. Разработчик еще 9 июня писал, что это из-за очереди, и выходить не надо, "пожалуйста, просто подождите загрузку!".
Один из игроков наиграл уже 8 часов, из них полчаса пролог, а остальное время ушло на попытку загрузки на сервер после пролога. Ходят слухи, что он до сих пор ждет.
Другие сообщают, что при повторном запуске получили окно с просьбой ввести ID и пароль от аккаунта, которого у игроков нет, ввиду того, что изначально не было никакой регистрации. Все создавалось автоматически при первом запуске игры через Steam.
Создатели опубликовали 11 июня сообщение о том, что в курсе проблем с серверами.
Уважаемые игроки, на данный момент у нас сохраняются проблемы со стабильностью серверов игры. Наша команда продолжает активно работать над решением этого вопроса. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, мы будем держать вас в курсе новостей и обновлений.
На текущий момент, 13 июня, проблемы до сих пор сохраняются.
Я промолчу в этот раз
Но когда будет релиз, выложу все скриншоты где мне по 500 дилзайков поставили
У проекта нет будущего и настоящего.
К сожалению, соглашусь. А так ждал игру...
Да не, есть небольшой шанс, идея крутая, вот только реализация, это же онлайн игра, а что в онлайне модно? Конечно лутбоксы и куча балансного доната, стильно, модно, молодежно.
Сейчас модно выпустить качественный продукт.
Всё что они обещали - не смогли сделать технически.
У Pioner очень много проблем. Графика устарела, лет так на 12-13, фризов чёртовых дофига, ресурсов компа ест прилично (оперативы и видеопамяти особенно)! Багов критических хватает даже на ранних стадиях прохождения, приходится перезапускать игру из-за них. Постановка перестрелок, временами, кринжовая. Анимаций мало, а что с лицевой анимацией - это просто ужас. Со стрельбой всё тоже печально. Можно ещё долго перечислять проблемы. Почему не тестировали проект нормально, я не понимаю!
так вот же тест начался 9 июня, еще и забесплатно протестируете
Почему, вот бесплатный тест пошел…))
Это не тест, а позор! Нельзя настолько сырой продукт показывать. Так можно и всех потенциальных фанатов отпугнуть. Я очень верил в игру, но теперь надежда в хороший проект постепенно умирает...
---"крайне отрицательные" отзывы, которые спустя несколько часов были удалены с невозможностью написать обзор.---
Походу Разрабы пытаються игрокам нассать в глаза , минуя уши ...-)))
так они уже объедини основную игру и демо, теперь обзоров НЕТ вообще.
Попахивает очередной - The Day Before !!! -))))
Более того, они страницу с демо удалили. Теперь не страницы, не отзывов.
😂 👍
Не будут на Руси разрабатывать нормальные игры... не будут.
Атомик легендарная игра
сратомик кал во первых кипрское
во вторых унылое гуано с роботами а не игра
Ну с легендарной ты конечно перегнул палку, до легенды атомику как до китая раком, но она и в правду вышла хорошей игрой, выше среднего уж точно. Но опять же она не русская, а кипрская))
С серверами обосрались, конечно. Но так игра неплохая, куплю на релизе
Так игра проходняк итак понятно было
Сколько хвалебных видосов ixbt выпустили про эту игру? 🤣🤣🤣🤣🤦♂️🤦♂️
Пусть продлевают.Вообще невозможно поиграть нормально.Постоянные отключения серверов.
У меня фпс норм, но фризы жуткие.