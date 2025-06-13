Игроки массово жалуются на отвратительную работу демки Pioner

GFA Games выпустила 9 июня демоверсию своего ММО-шутера PIONER, которая оказалась крайне неиграбельной до сих пор.

Сразу после выхода демки, игроки стали массово жаловаться на невозможность подключения к серверам и вечные загрузки в обзорах Steam, что создало "крайне отрицательные" отзывы, которые спустя несколько часов были удалены с невозможностью написать обзор.

На данный момент играбельным остается пролог, а далее вечная загрузка. Разработчик еще 9 июня писал, что это из-за очереди, и выходить не надо, "пожалуйста, просто подождите загрузку!".

Один из игроков наиграл уже 8 часов, из них полчаса пролог, а остальное время ушло на попытку загрузки на сервер после пролога. Ходят слухи, что он до сих пор ждет.

Другие сообщают, что при повторном запуске получили окно с просьбой ввести ID и пароль от аккаунта, которого у игроков нет, ввиду того, что изначально не было никакой регистрации. Все создавалось автоматически при первом запуске игры через Steam.

Создатели опубликовали 11 июня сообщение о том, что в курсе проблем с серверами.

Уважаемые игроки, на данный момент у нас сохраняются проблемы со стабильностью серверов игры. Наша команда продолжает активно работать над решением этого вопроса. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, мы будем держать вас в курсе новостей и обновлений.

На текущий момент, 13 июня, проблемы до сих пор сохраняются.