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Pioner 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.4 636 оценок

Игроки массово жалуются на отвратительную работу демки Pioner

Procy_on Procy_on

GFA Games выпустила 9 июня демоверсию своего ММО-шутера PIONER, которая оказалась крайне неиграбельной до сих пор.

Сразу после выхода демки, игроки стали массово жаловаться на невозможность подключения к серверам и вечные загрузки в обзорах Steam, что создало "крайне отрицательные" отзывы, которые спустя несколько часов были удалены с невозможностью написать обзор.

На данный момент играбельным остается пролог, а далее вечная загрузка. Разработчик еще 9 июня писал, что это из-за очереди, и выходить не надо, "пожалуйста, просто подождите загрузку!".

Один из игроков наиграл уже 8 часов, из них полчаса пролог, а остальное время ушло на попытку загрузки на сервер после пролога. Ходят слухи, что он до сих пор ждет.

Другие сообщают, что при повторном запуске получили окно с просьбой ввести ID и пароль от аккаунта, которого у игроков нет, ввиду того, что изначально не было никакой регистрации. Все создавалось автоматически при первом запуске игры через Steam.

Создатели опубликовали 11 июня сообщение о том, что в курсе проблем с серверами.

Уважаемые игроки, на данный момент у нас сохраняются проблемы со стабильностью серверов игры. Наша команда продолжает активно работать над решением этого вопроса. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, мы будем держать вас в курсе новостей и обновлений.

На текущий момент, 13 июня, проблемы до сих пор сохраняются.

31
57
Комментарии: 57
Ваш комментарий
вупсич пупсич

Я промолчу в этот раз
Но когда будет релиз, выложу все скриншоты где мне по 500 дилзайков поставили

У проекта нет будущего и настоящего.

26
NeuroticLysandrias

К сожалению, соглашусь. А так ждал игру...

8
Ниалот Нзотович

Да не, есть небольшой шанс, идея крутая, вот только реализация, это же онлайн игра, а что в онлайне модно? Конечно лутбоксы и куча балансного доната, стильно, модно, молодежно.

вупсич пупсич Ниалот Нзотович

Сейчас модно выпустить качественный продукт.
Всё что они обещали - не смогли сделать технически.

1
Избранный Белиара

У Pioner очень много проблем. Графика устарела, лет так на 12-13, фризов чёртовых дофига, ресурсов компа ест прилично (оперативы и видеопамяти особенно)! Багов критических хватает даже на ранних стадиях прохождения, приходится перезапускать игру из-за них. Постановка перестрелок, временами, кринжовая. Анимаций мало, а что с лицевой анимацией - это просто ужас. Со стрельбой всё тоже печально. Можно ещё долго перечислять проблемы. Почему не тестировали проект нормально, я не понимаю!

18
hom1e

так вот же тест начался 9 июня, еще и забесплатно протестируете

2
Goodvini
Почему не тестировали проект нормально, я не понимаю!

Почему, вот бесплатный тест пошел…))

3
Избранный Белиара hom1e

Это не тест, а позор! Нельзя настолько сырой продукт показывать. Так можно и всех потенциальных фанатов отпугнуть. Я очень верил в игру, но теперь надежда в хороший проект постепенно умирает...

5
Go_Ra

---"крайне отрицательные" отзывы, которые спустя несколько часов были удалены с невозможностью написать обзор.---

Походу Разрабы пытаються игрокам нассать в глаза , минуя уши ...-)))

10
Scorpion_GamePlay

так они уже объедини основную игру и демо, теперь обзоров НЕТ вообще.

1
Go_Ra Scorpion_GamePlay

Попахивает очередной - The Day Before !!! -))))

5
Никита Дроздоvv Scorpion_GamePlay

Более того, они страницу с демо удалили. Теперь не страницы, не отзывов.

1
Goodvini
Ходят слухи, что он до сих пор ждет.

😂 👍

4
goodneighbor

Не будут на Руси разрабатывать нормальные игры... не будут.

4
Лидер Пук

Атомик легендарная игра

3
Kentarou Лидер Пук

сратомик кал во первых кипрское
во вторых унылое гуано с роботами а не игра

6
N7_Solo Лидер Пук

Ну с легендарной ты конечно перегнул палку, до легенды атомику как до китая раком, но она и в правду вышла хорошей игрой, выше среднего уж точно. Но опять же она не русская, а кипрская))

1
Коля Кощей

С серверами обосрались, конечно. Но так игра неплохая, куплю на релизе

4
askazanov

Так игра проходняк итак понятно было

3
Sir Patrik

Сколько хвалебных видосов ixbt выпустили про эту игру? 🤣🤣🤣🤣🤦‍♂️🤦‍♂️

2
prince0

Пусть продлевают.Вообще невозможно поиграть нормально.Постоянные отключения серверов.

1
borsic

У меня фпс норм, но фризы жуткие.

1
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