Pioner: ОБТ завершено, разработчики исправляют ошибки и готовятся к релизу

Открытое бета-тестирование российского шутера Pioner, начавшееся 4 ноября и планировавшееся к завершению 11 ноября, подошло к концу 16 числа. Разработчики поблагодарили игроков за активное участие, отметив, что благодаря тестированию удалось обнаружить важные ошибки. Сейчас команда сосредоточена на исправлении критических проблем, связанных с сохранением прогресса и стабильностью серверов.

Менее значительные недочеты будут исправлены позже, так как приоритетом является стабильность релизной версии. В дальнейшем планируется провести нагрузочное тестирование, о дате которого сообщат дополнительно. Участники ОБТ получат эксклюзивный скин оружия «Боевая классика» и 200 кристаллов эфритана (премиальной валюты) в релизной версии игры.

Pioner представляет собой многопользовательский постапокалиптический шутер с открытым миром в сеттинге постапокалиптической версии СССР. Игрокам предстоит выживать, добывать ресурсы и сражаться с врагами.