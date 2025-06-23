Разработчики PIONER подвели итоги демо-тестирования и показали "Большую землю"

Несмотря на самые разные трудности с доступом к серверам и массу багов, которые имеет эта демонстрация, мы хотим отметить следующее: мы удовлетворены полученными результатами, а главное - восхищены вами, нашим сообществом.

Тысячи неравнодушных товарищей помогали нам своими отзывами и репортами на баги. Их усилиями удалось выявить и подготовить к исправлению самые различные проблемы PIONER, которые мы не смогли бы найти самостоятельно - мы уже вносим полезные изменения в этих направлениях.

Вот некоторые факты об исправлениях, которыми мы хотели бы поделиться:

Спойлер

Сообщество помогло сформировать список из более 200 уникальных багов и пользовательских проблем. На текущий момент разработчиками решено 62 проблемы из этого списка.

Серверная часть: Из-за большой нагрузки на сервера, с которой мы не сталкивались ранее, были вовремя вскрыты проблемы и проверены на прочность текущие ограничения игры. Мы не смогли бы найти эти критические угрозы без демонстрационной версии.

Количество игроков: Имеющиеся исследования и исправления на базе демки позволили нам увеличить количество активных игроков в хаб-локации - на релизе в том же Бродячем Перевале будет побольше народу.

Оптимизация: мы получили много новой информации о работе игры на самых разных устройствах, что поможет нам лучше оптимизировать игру для выпуска на разных платформах и ПК. Сейчас у игры есть проблемы с потреблением слишком большого объема видео и оперативной памяти - эти проблемы будут решены, а такое потребление мы не считаем нормальным и проводим оптимизационные работы.

Графика: Мнение пользователей о визуальной части, консультации с игроками, помогли нам улучшить дизайн персонажей, освещение на локациях и подтвердить проблемы рендера, с частью которых у нас уже получилось разобраться. К примеру, нами было переработано освещение Бродячего Перевала, в котором теперь стабильнее выглядят персонажи и оружие. Так же нами продолжаются работы по улучшению лицевых анимаций в диалогах, они будут улучшены.

Функционал: Среди функциональных недостатков отдельно выделим отсутствие настройки FOV и более функциональную настройку чувствительности мыши - мы работаем над этими задачами прямо сейчас, а настройка чувствительности будет дополнительно стабилизирована по умолчанию.

Интерфейс: Мы проводим как исправления, так и улучшения UX, включая бинды и горячие клавиши. Улучшаем диалоговый UI и взаимодействие с инвентарем в аспектах накопления стаков, описания и корректировок характеристик.

Звук: Благодаря пользовательским отзывам, мы нашли проблему с позиционированием звука по высоте и уже работаем над её исправлением. Озвучка реакций персонажа так же будет дополнительно регулироваться по обратной связи.

Разработка: Результаты демо помогли сделать студии необходимые выводы и перераспределить силы в пользу критически важных направлений.

Мы определенно хотим сделать мир игры более живым и впечатляющим, а благодаря вашим усилиям - у нас появилась возможность сделать из PIONER отличное приключение. И мы этой возможностью воспользуемся. Мы продолжим тестирования, как массовые, так и ограниченные.

Спасибо вам и до скорых встреч на полях следующих тестирований, куда мы вновь призовем впечатливших нас героев.

В завершении, хотелось бы поделиться видео - в ролике мы впервые показываем "Большую землю". Большая земля - самый привычный глазу открытый мир в PIONER, который первым получил обновленное освещение и смену времени суток. Эта локация живой пример того, что мы работаем над ошибками в визуальной части.