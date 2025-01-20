Разработчики Pioner показали Шишкарь для ближнего боя

Шишкарь в Pioner — это уникальный клинок, прошедший глубокую модификацию в процессе крафта. Этот инструмент демонстрирует возможности игроков в модификации холодного оружия, предлагая разнообразные варианты улучшений.
Одной из ключевых особенностей Шишкаря является его универсальность в бою. В зависимости от выбранных улучшений, он может наносить либо огненный, либо энергетический урон. Это делает его полезным инструментом в сражениях с различными созданиями, так как игроки могут адаптировать оружие под конкретную ситуацию и стиль игры.
Например, при прокачке на огненный урон Шишкарь может стать идеальным выбором для сражений с существами, уязвимыми к огненным атакам. В то же время, энергетический урон может быть эффективен против противников, устойчивых к огню, но слабых перед энергетическими воздействиями.
Таким образом, Шишкарь представляет собой не просто оружие, а гибкий инструмент, который позволяет игрокам проявлять креативность и стратегическое мышление в процессе игры, подстраивая его под текущие потребности и задачи.
ЛОЛ Шиш-кебаб жеж из Фолыча... 100% плагиат просто...
я думал это из атаки титанов
В атаке титанов просто канцелянка на стероидах, а это конкретно чутка подправленная моделька из Фолыча, даже название менять сильно не стали
Сплагиатили Шишкебаб из Фолаута, даже модельку, лол. Но название сделали более глупым
Шишку показывать — это, конечно, занимательное занятие, но живой геймплей было бы интереснее.
шишкарь вам,а не реальный геймплэй
Дата релиза засветилась? // Oleg Diodorov
можно будет бегать и показывать всем свою дымящуюся шишку
уже лет 10, почти, как можно
а не вру 16 лет уже как можно делать то о чем ты говоришь, имея ввиду эту ковырялку
Шишкарями у нас называли тех, кто отбирает у младших деньги и что-то интересное. Н улице у киосков или в школе у буфета, обычно было