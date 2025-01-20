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Pioner 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.6 579 оценок

Разработчики Pioner показали Шишкарь для ближнего боя

KoRnEr
Новости

Шишкарь в Pioner — это уникальный клинок, прошедший глубокую модификацию в процессе крафта. Этот инструмент демонстрирует возможности игроков в модификации холодного оружия, предлагая разнообразные варианты улучшений.

Одной из ключевых особенностей Шишкаря является его универсальность в бою. В зависимости от выбранных улучшений, он может наносить либо огненный, либо энергетический урон. Это делает его полезным инструментом в сражениях с различными созданиями, так как игроки могут адаптировать оружие под конкретную ситуацию и стиль игры.

Например, при прокачке на огненный урон Шишкарь может стать идеальным выбором для сражений с существами, уязвимыми к огненным атакам. В то же время, энергетический урон может быть эффективен против противников, устойчивых к огню, но слабых перед энергетическими воздействиями.

Таким образом, Шишкарь представляет собой не просто оружие, а гибкий инструмент, который позволяет игрокам проявлять креативность и стратегическое мышление в процессе игры, подстраивая его под текущие потребности и задачи.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
LuckyСat
6
LexxSentano

ЛОЛ Шиш-кебаб жеж из Фолыча... 100% плагиат просто...

6
ДаДжи

я думал это из атаки титанов

0
LexxSentano ДаДжи

В атаке титанов просто канцелянка на стероидах, а это конкретно чутка подправленная моделька из Фолыча, даже название менять сильно не стали

1
AndralStormborn

Сплагиатили Шишкебаб из Фолаута, даже модельку, лол. Но название сделали более глупым

6
Kitocun

Шишку показывать — это, конечно, занимательное занятие, но живой геймплей было бы интереснее.

2
WerGC

шишкарь вам,а не реальный геймплэй

1
Пользователь ВКонтакте

Дата релиза засветилась? // Oleg Diodorov

0
MarDeGra

можно будет бегать и показывать всем свою дымящуюся шишку

0
LexxSentano

уже лет 10, почти, как можно

а не вру 16 лет уже как можно делать то о чем ты говоришь, имея ввиду эту ковырялку

0
Biocity

Шишкарями у нас называли тех, кто отбирает у младших деньги и что-то интересное. Н улице у киосков или в школе у буфета, обычно было

0