Разработчики Pioner показали улучшенные анимации персонажей

Разработчики из студии GFA Games представили новое видео, демонстрирующее заметный прогресс в анимациях персонажей и их лицах для предстоящего шутера Pioner.
В опубликованном ролике проводится сравнение анимаций из двух разных сборок игры: одной до июня 2025 года и другой после июля 2025 года. Согласно разработчикам, свежая сборка показывает более качественный результат.
На данный момент студия активно работает над улучшением анимации персонажей в ключевых второстепенных квестах и сюжетных заданиях. Основная цель - сделать каждого персонажа более живым и реалистичным.
Мы стараемся сделать каждого персонажа живее! - подчеркивают в GFA Games, демонстрируя свою приверженность созданию высококачественного игрового опыта.
Ранее разработчики уже делали обновления, такие как показ обновленного редактора персонажа, улучшения графики и запуск нового закрытого стресс-тестирования. Эти шаги указывают на активную фазу разработки и подготовки игры к выпуску.
Пока у Pioner нет точной даты выхода, релиз планируется в этом году для PC, Xbox Series X/S и PS5. Шутер разрабатывается на движке Unreal Engine 4, а его сюжет повествует о заброшенном советском острове, который оказался в эпицентре техногенной катастрофы.
Там в принципе графон 2010-го года
Вышло вполне достойно — особенно если учесть их скромный бюджет и отсутствие денег на motion capture.
Ну да, Tencent же нищая конторка, откуда у них деньги на инвестирование. По приколу купили разработчиков за пачку доширака
Графон в Нью-Вегас даже по приличнее будет. Зачем такой позор в наше время вообще делать и выпускать и самое главное если релизниться, кто в это играет? Это насколько нужно себя не любить, чтобы тратить время на это недоразумение.
ну ни чего не лучше, уже бред не надо писать. У игры есть проблемы, ну для этого даты пока и нет, что бы было время на доработку.
А ДО разгромных рецензий что им мешало нормально сделать?
Понты)))
Шутер разрабатывается на движке Unreal Engine 3 ... -))))
Уже лучше, но всё равно ужасно. Годится это только для бэты а не для релизной версии потому, что не о какой серьёзности и иммерсивности и речи быть не может, когда ты вместо вовлечения в события - ржёшь над кривой анимацией неписей...))
Вот че значит, когда разрабы экономят на аниматорах и пытаются сами..)
По этому и выйдет ранний доступ. Просто могут назвать релизом.