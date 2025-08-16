Разработчики Pioner показали улучшенные анимации персонажей

Разработчики из студии GFA Games представили новое видео, демонстрирующее заметный прогресс в анимациях персонажей и их лицах для предстоящего шутера Pioner.

В опубликованном ролике проводится сравнение анимаций из двух разных сборок игры: одной до июня 2025 года и другой после июля 2025 года. Согласно разработчикам, свежая сборка показывает более качественный результат.

На данный момент студия активно работает над улучшением анимации персонажей в ключевых второстепенных квестах и сюжетных заданиях. Основная цель - сделать каждого персонажа более живым и реалистичным.

Мы стараемся сделать каждого персонажа живее! - подчеркивают в GFA Games, демонстрируя свою приверженность созданию высококачественного игрового опыта.

Ранее разработчики уже делали обновления, такие как показ обновленного редактора персонажа, улучшения графики и запуск нового закрытого стресс-тестирования. Эти шаги указывают на активную фазу разработки и подготовки игры к выпуску.

Пока у Pioner нет точной даты выхода, релиз планируется в этом году для PC, Xbox Series X/S и PS5. Шутер разрабатывается на движке Unreal Engine 4, а его сюжет повествует о заброшенном советском острове, который оказался в эпицентре техногенной катастрофы.