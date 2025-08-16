ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Pioner 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.3 666 оценок

Разработчики Pioner показали улучшенные анимации персонажей

KoRnEr KoRnEr

Разработчики из студии GFA Games представили новое видео, демонстрирующее заметный прогресс в анимациях персонажей и их лицах для предстоящего шутера Pioner.

В опубликованном ролике проводится сравнение анимаций из двух разных сборок игры: одной до июня 2025 года и другой после июля 2025 года. Согласно разработчикам, свежая сборка показывает более качественный результат.

На данный момент студия активно работает над улучшением анимации персонажей в ключевых второстепенных квестах и сюжетных заданиях. Основная цель - сделать каждого персонажа более живым и реалистичным.

Мы стараемся сделать каждого персонажа живее! - подчеркивают в GFA Games, демонстрируя свою приверженность созданию высококачественного игрового опыта.

Ранее разработчики уже делали обновления, такие как показ обновленного редактора персонажа, улучшения графики и запуск нового закрытого стресс-тестирования. Эти шаги указывают на активную фазу разработки и подготовки игры к выпуску.

Пока у Pioner нет точной даты выхода, релиз планируется в этом году для PC, Xbox Series X/S и PS5. Шутер разрабатывается на движке Unreal Engine 4, а его сюжет повествует о заброшенном советском острове, который оказался в эпицентре техногенной катастрофы.

24
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Barred

Там в принципе графон 2010-го года

7
Just_a_guy

Вышло вполне достойно — особенно если учесть их скромный бюджет и отсутствие денег на motion capture.

7
Блоха В Сарафане

Ну да, Tencent же нищая конторка, откуда у них деньги на инвестирование. По приколу купили разработчиков за пачку доширака

1
RaptoR BTR

Графон в Нью-Вегас даже по приличнее будет. Зачем такой позор в наше время вообще делать и выпускать и самое главное если релизниться, кто в это играет? Это насколько нужно себя не любить, чтобы тратить время на это недоразумение.

4
ОгурчикЮрец

ну ни чего не лучше, уже бред не надо писать. У игры есть проблемы, ну для этого даты пока и нет, что бы было время на доработку.

Anglerfish

А ДО разгромных рецензий что им мешало нормально сделать?

3
askazanov

Понты)))

Go_Ra

Шутер разрабатывается на движке Unreal Engine 3 ... -))))

Krendelll

Уже лучше, но всё равно ужасно. Годится это только для бэты а не для релизной версии потому, что не о какой серьёзности и иммерсивности и речи быть не может, когда ты вместо вовлечения в события - ржёшь над кривой анимацией неписей...))

Вот че значит, когда разрабы экономят на аниматорах и пытаются сами..)

ОгурчикЮрец

По этому и выйдет ранний доступ. Просто могут назвать релизом.