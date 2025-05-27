Российский MMO-шутер Pioner обзавёлся новым трейлером с перестрелками и аномалиями

Студия GFAGAMES продолжает работу над отечественным MMO-шутером PIONER и представила свежий трейлер в рамках ивента OTK Games Expo 2025. Видео демонстрирует динамичные перестрелки, мрачную атмосферу и аномалии, угрожающие жизни игроков.

События разворачиваются на загадочном архипелаге, где периодически накатывает смертоносный «синий прилив». Игрокам предстоит разобраться в причинах происходящего, исследовать острова, выполнять задания, торговать с NPC или другими игроками и строить собственную базу. Чем глубже вглубь архипелага — тем опаснее: «Заражение» искажает ландшафт и порождает новых врагов.

PIONER поддерживает кооператив, а для одиночек путешествие может стать настоящим испытанием. Также в игре есть PvP-зоны «Теневые Земли», где разворачиваются бои за ценные ресурсы. Релиз ожидается в 2025 году, проект уже можно добавить в список желаемого в Steam.