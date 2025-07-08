Создатели MMO-шутера Pioner показали концепт-арты острова Тартарус

Останки провальной экспедиции советских сил
Студия GFA Games опубликовала в сети несколько новых концепт-артов MMO-шутера PIONER. На этот раз авторы показали остров Тартарус и останки провальной экспедиции советских сил.
На кадрах можно увидеть огромное количество инфраструктуры: аванпосты, складские помещения и жилые комплексы. Также показали одну из баз провальной экспедиции, которая все больше похожа на логово врага.
К сожалению, все эти усилия канули в никуда. Экспедиторы начали нести большие потери, территории быстро заполнялись заражением, а местные не оказывали желаемой поддержки.
Через год вторая экспедиция была отозвана, и большая часть инфраструктуры тут же оказалась в руках заражения или различных порождений Приливов.
GFA Games
В PIONER пользователи возьмут на себя роль оперативников, оказавшихся на советском острове, отрезанном от материка некой аномалией. Здесь геймерам предстоит выживать, исследуя окрестности и сражаясь с противниками.
Релиз PIONER планируется в 2025 году.
Приплыли в Морровинд
По бете игра выглядит херово во многих аспектах.
это про игру?
сами пусть играют в такой кал