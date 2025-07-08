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Pioner 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.3 650 оценок

Создатели MMO-шутера Pioner показали концепт-арты острова Тартарус

Solstice Solstice

Останки провальной экспедиции советских сил

Студия GFA Games опубликовала в сети несколько новых концепт-артов MMO-шутера PIONER. На этот раз авторы показали остров Тартарус и останки провальной экспедиции советских сил.

На кадрах можно увидеть огромное количество инфраструктуры: аванпосты, складские помещения и жилые комплексы. Также показали одну из баз провальной экспедиции, которая все больше похожа на логово врага.

К сожалению, все эти усилия канули в никуда. Экспедиторы начали нести большие потери, территории быстро заполнялись заражением, а местные не оказывали желаемой поддержки.

Через год вторая экспедиция была отозвана, и большая часть инфраструктуры тут же оказалась в руках заражения или различных порождений Приливов.

GFA Games

В PIONER пользователи возьмут на себя роль оперативников, оказавшихся на советском острове, отрезанном от материка некой аномалией. Здесь геймерам предстоит выживать, исследуя окрестности и сражаясь с противниками.

Релиз PIONER планируется в 2025 году.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Talendor3

Приплыли в Морровинд

1
Igor Udilov

По бете игра выглядит херово во многих аспектах.

1
Fronyx
К сожалению, все эти усилия канули в никуда.

это про игру?

RSV_GAMER_1987

сами пусть играют в такой кал