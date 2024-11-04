Создатели Pioner приглашают игроков на закрытое бета-тестирование

Разработчики Pioner объявили о начале набора на закрытое бета-тестирование. Попасть в число счастливчиков может любой желающий — достаточно заполнить заявку на официальном сайте и дождаться уведомления на указанную почту.

А вот и то, что ждёт игроков на загадочном острове Тартарус. Представьте себе мрачный мир, где советские заводы медленно поглощает ржавчина, брошенные автомобили врастают в землю, а в заброшенных поселениях хозяйничают монстры и прочая нечисть. На этом острове, отрезанном от материка загадочной техногенной аномалией, различные группировки ведут непримиримую борьбу за власть и ресурсы.

В роли оперативника игрокам предстоит не только выживать в этом негостеприимном месте, но и выполнить две важнейшие задачи. Во-первых, отыскать и спасти своих пропавших товарищей. Ну а во-вторых, разобраться с главной загадкой острова — таинственным Могильником, смертоносным объектом, притаившимся в самом сердце Тартаруса.