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Pioner 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.6 530 оценок

Создатели Pioner приглашают игроков на закрытое бета-тестирование

Lunersun
Новости

Разработчики Pioner объявили о начале набора на закрытое бета-тестирование. Попасть в число счастливчиков может любой желающий — достаточно заполнить заявку на официальном сайте и дождаться уведомления на указанную почту.

А вот и то, что ждёт игроков на загадочном острове Тартарус. Представьте себе мрачный мир, где советские заводы медленно поглощает ржавчина, брошенные автомобили врастают в землю, а в заброшенных поселениях хозяйничают монстры и прочая нечисть. На этом острове, отрезанном от материка загадочной техногенной аномалией, различные группировки ведут непримиримую борьбу за власть и ресурсы.

В роли оперативника игрокам предстоит не только выживать в этом негостеприимном месте, но и выполнить две важнейшие задачи. Во-первых, отыскать и спасти своих пропавших товарищей. Ну а во-вторых, разобраться с главной загадкой острова — таинственным Могильником, смертоносным объектом, притаившимся в самом сердце Тартаруса.

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Комментарии: 20
Ваш комментарий
Kitocun

Сервера легли код не приходит

11
Alex40001
0
w_temptation

искренне надеюсь что годнота, надо смотреть.

8
Alex40001

хз рега легла

5
Grognac

не могу отправить код..заходил с разных почт и американских и европейких и азиатских...нет кода

4
Borovik-rus

Лучше подожду релиза...

4
Hevin

Прикол не понял с подтверждением почты конечно, но ладно. Не очень удобно, судя по тому как всё легло

1
Michael87rus

Облажаться с регистрацией на бета-тест это уже своего рода бета-тест для разработчиков, который они провалили... В общем всё "многообещающе"... Надеюсь с игрой таких фэйлов не будет...

1
qqVq

Бывает, не рассчитали наплыва желающих, это как с серверами вконтакте легшими после выхода Атомного сердца.

1
DarkNezias_Gebeine

Для России - доступа нет? Или просто проблемы у сайта?

Россия и почта гугла - не активная кнопка субмит.

1
Unicorling

Монстр хантер вилдс уже постестил, что-то беты больше не хочется

0
MeduzaRUS

чёт душная оказалась монстер хантерс эта

1
Леший3

наконец то хоть какие то новости

0
Alex Row

Сталкер курильщика)

-13
вупсич пупсич

Ну всё, близится день икс. Вскоре смогу опубликовать все скриншоты где меня заминусовали за обсер игры, унижали, оскорбляли.
Но теперь я окажусь вдруг правым и меня будут любить.

-15
Pahant0Ss

Любить тебя в любом случае не будут. Это интернет, детка.

2
MeduzaRUS

ты можешь в углу ждать сралкера, молча

3
вупсич пупсич MeduzaRUS

Да причем тут сталкер? Свои фантазии оставь при себе.

0
askazanov

Неа , спасибо.

-19
Grognac

почему???

7