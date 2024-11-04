Создатели Pioner приглашают игроков на закрытое бета-тестирование

Разработчики Pioner объявили о начале набора на закрытое бета-тестирование. Попасть в число счастливчиков может любой желающий — достаточно заполнить заявку на официальном сайте и дождаться уведомления на указанную почту.
А вот и то, что ждёт игроков на загадочном острове Тартарус. Представьте себе мрачный мир, где советские заводы медленно поглощает ржавчина, брошенные автомобили врастают в землю, а в заброшенных поселениях хозяйничают монстры и прочая нечисть. На этом острове, отрезанном от материка загадочной техногенной аномалией, различные группировки ведут непримиримую борьбу за власть и ресурсы.
В роли оперативника игрокам предстоит не только выживать в этом негостеприимном месте, но и выполнить две важнейшие задачи. Во-первых, отыскать и спасти своих пропавших товарищей. Ну а во-вторых, разобраться с главной загадкой острова — таинственным Могильником, смертоносным объектом, притаившимся в самом сердце Тартаруса.
Сервера легли код не приходит
искренне надеюсь что годнота, надо смотреть.
хз рега легла
не могу отправить код..заходил с разных почт и американских и европейких и азиатских...нет кода
Лучше подожду релиза...
Прикол не понял с подтверждением почты конечно, но ладно. Не очень удобно, судя по тому как всё легло
Облажаться с регистрацией на бета-тест это уже своего рода бета-тест для разработчиков, который они провалили... В общем всё "многообещающе"... Надеюсь с игрой таких фэйлов не будет...
Бывает, не рассчитали наплыва желающих, это как с серверами вконтакте легшими после выхода Атомного сердца.
Для России - доступа нет? Или просто проблемы у сайта?
Россия и почта гугла - не активная кнопка субмит.
Монстр хантер вилдс уже постестил, что-то беты больше не хочется
чёт душная оказалась монстер хантерс эта
наконец то хоть какие то новости
Сталкер курильщика)
Ну всё, близится день икс. Вскоре смогу опубликовать все скриншоты где меня заминусовали за обсер игры, унижали, оскорбляли.
Но теперь я окажусь вдруг правым и меня будут любить.
Любить тебя в любом случае не будут. Это интернет, детка.
ты можешь в углу ждать сралкера, молча
Да причем тут сталкер? Свои фантазии оставь при себе.
Неа , спасибо.
почему???