После обновления Pizza Tower достигла новых высот в Steam

Платформер Pizza Tower, который был одним из лучших в своём жанре в 2023 году, только что получил значительное обновление. Это обновление представляет поистине уникальный взгляд на жанр и добавляет свежесть игровому опыту. В рамках нового обновления вы получите возможность играть играть за одного из боссов в режиме New Game Plus.

Благодаря этому патчу Pizza Tower достигла абсолютно нового пика активности в Steam. Диаграмма, отображающая количество активных игроков, временно превратилась в вертикальную линию, что означает, что одновременно в игру играли 9 074 человека.

Стоит отметить, что игра Pizza Tower была номинирована на премию The Game Awards 2023 года в категории лучшей дебютной инди-игры.